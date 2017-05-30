«Відвертої крадіжки» коштів у закупівлі коштовних «Міцубіші» для МВС немає – Ситник

«Зараз можу сказати, що відвертої крадіжки, як це було раніше по схемам Юри Єнакіївського [немає]. Є питання до закупівлі, але це питання щодо цільового використання, а не просто крадіжки. І фахового експертного висновку щодо нецільового використання коштів зараз немає», – повідомив Ситник.

Закупівля була проведена у грудні 2016 року. МВС за гроші Кіотського протоколу замовила гібридні автомобілі «Міцубіші» не напряму виробнику, а уповноваженій японцями дилеру ТОВ «Ніко Діамант». Співвласником фірми через ТОВ КУА «Ковін Капітал» є виходець з Чернівців Володимир Гнатишин, який раніше був бізнес-партнером міністра юстиції Павла Петренка, одного з найближчих соратників лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка. Також лідером «Народного фронту» є міністр МВС Арсен Аваков.

Початково МВС планувало закупити 635 автівок по $58 тисяч за штуку, виправдовуючи завищену ціну довідкою Торгово-промислової палати. І повна передплата на всю величезну партію машин була направлена одразу по укладенню угоди.

Після цього колишній замголови «Укргазвидобування» Олексій Тамразов придбав у Германії в роздріб один гібрид «Міцубіші». З урахуванням податків та розмитнення і доставкою в Україну автівка обійшлась йому у $43 тис.

При цьому Тамразов відмічав, що міг купити автомобіль дешевше ще на $3 тис, але він мав заплатити 10% мита в Євросоюзі та доплатити за колір металік. Для МВС ці трати відсутні. Навпаки, через масштабність партії закупівлі та 100% передоплату міністерство повинно було отримати значні знижки.

Після цього МВС повідомило про знижку 13%. Загальна ціна контракту впала на 125 млн грн., а ціна автівки склала 1,31 млн грн., або приблизно $48 тис.

Однак у лютому Тамразов повідомив про наявні у нього дані про те, що розмитнення доставлених в Україну гібридів для МВС офіційно провели по 1,16 млн грн., тобто майже на 150 тис грн. дешевше від остаточної закупівельної ціни 1,31 млн грн. Відтак різниця на всій партії 635 автомобілів склала близько 95 млн грн., або понад $3,5 млн.

Тоді ж НАБУ повідомило про перевірку цієї закупівлі. І після оприлюднених даних про різні ціни на «Міцубіші» у договорі та на митниці виявилось, що «відвертої крадіжки» немає.

Нагадаємо, НАБУ також проводило розслідування закупівлі рюкзаків МВС у 2015 році. З відео, знятого СБУ у кабінеті замміністра Сергія Чеботаря, очевидно що чиновник домовляється за поставку цих рюкзаків з сином міністра МВС Олександром Аваковим. У вересні 2016 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький обіцяв завершити слідство найближчим часом. Однак у лютому 2017 року «Дзеркало тижня» не змогло офіційно отримати від НАБУ чіткої відповіді стосовно розслідування. Неофіційно у НАБУ неодноразово нарікали, що саме САП не підписує підозру сину Авакова по цій справі.

НГ