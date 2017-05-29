Русские запустили новый авиалайнер

Лайнер пилотировали летчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко и летчик-испытатель, Герой России Роман Таскаев. По словам Кононенко, полет прошел в штатном режиме. Подтверждены характеристики и режимы работы двигателей, все бортовые системы работали без сбоев, сообщил Таскаев.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин проинформировал президента Владимира Путина о премьерном полете нового российского самолета. Глава государства поздравил коллектив предприятия- производителя, а также всех работников отрасли с этим событием, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Первым, кто официально подтвердил успешный полет МС-21 стал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Летаем", - написал он, сопроводив высказывание фотографиями, на которых запечатлен полет самолета и радостная встреча экипажа на земле после успешного испытания.

Характеристики самолета

В новой истории России с нуля произвели пока только один гражданский самолет - региональный Sukhoi Super Jet-100 (первый полет осуществлен в 2008 году, эксплуатируется с 2011 года). МС-21 от него отличается увеличенной дальностью полета (максимально 4578 км против 6400 км) и большим количеством посадочных мест (в SSJ-100 максимально может поместиться 108 пассажирских кресел, в МС-21 - до 211 кресел).

Разработка МС-21 ведется "Иркутом" и "ОКБ им. А. С. Яковлева" на базе несостоявшегося в 1990-х годах проекта Як-242. В 2003 году прошел тендер Росавиакосмоса (ведомство сейчас упразднено) на разработку ближне- среднемагистрального самолета, который и выиграл проект МС-14. Изначально планировалось, что лайнер МС-21 назовут Як-242, но впоследствии от этого названия решили отказаться прежде всего из-за идеи продвижения самолета на мировом рынке. Создатели заявляют, что МС-21 призван заменить устаревшие Ту-154, также ожидается, что МС-21 составит полноценную конкуренцию продукции Boeing и Airbus (Boeing 737MAX и Airbus A320 neo).

Планируется производить две версии самолета - МС-21-200 и МС-21-300. 28 мая в воздух поднялся МС-21-300, версии машин отличаются только вместимостью: МС-21-300 вмещает от 163 до 211 пассажиров, а МС-21-200 сможет взять на борт от 132 до 165 пассажиров.

Создание МС-21

Самолет построен в широкой кооперации с зарубежными компаниями. Доля российских поставщиков комплектующих - 60%, что гораздо больше, чем у SSJ-100 (около 30%).

Пока что на лайнер устанавливаются двигатели PW 1400G (производство американской Pratt & Whitney), но с 2018 года планируется, что самолет будет оснащаться российскими двигателями ПД-14 (производитель - "Объединенная двигателестроительная корпорация"). Сейчас идут испытания и подготовка к сертификации двигателя. Комплексная система управления создана "Авиаприбор-Холдингом" совместно с французской Goodrich AS и американской Rockwell Collins. Последняя вместе с концерном "Авионика" также разработали авионику самолета.

Поставщиком титана для производства самолета стала российская корпорация ВСМПО-АВИСМА. Как отмечается в материалах "Ростеха", ВСМПО-АВИСМА будет поставлять до 100% титана в зависимости от типа установленного двигателя. Компания "Технодинамика" производит для МС-21 шасси, колеса и тормоза, а также гидравлические и топливную системы, кислородную систему, аварийные трапы и др.

Наибольшая инновация и предмет гордости производителей - новое композитное крыло самолета (создано ульяновским "Аэрокомпозитом"), которое должно значительно облегчить вес самолета и нагрузку на двигатели, а также улучшить летно- технические характеристики. Также планируется, что у МС-21 салон будет повышенной комфортности: за счет самого широкого салона среди узкофюзеляжных самолетов. Производители обещают большего размера иллюминаторы, за счет чего увеличится естественная освещенность кабины.

Кто будет летать на МС-21

На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов. Из них на 175 машин заключены твердые (проавансированные) контракты, еще по 110 самолетам достигнуты предварительные договоренности и подписаны рамочные соглашения.

Крупнейшим заказчиком стала авиакомпания "Аэрофлот". Планируется, что в парке авиакомпании будет эксплуатироваться 50 МС-21. Как сообщал генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев, компания ожидает поставок первых трех самолетов в 2019 году (ранее поставки ожидались в конце 2018 года).

Также крупными заказчиками являются лизингодатели "ВЭБ- лизинг" (30 самолетов) и "Ильюшин финанс" (50 самолетов, запланированы поставки 28 самолетов и еще действует опцион на 22 самолета). Как сообщил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, группа ВЭБ инвестировала 90 млн долларов в создание первого экземпляра МС-21, часть этих средств - в качестве предоплаты за будущие машины.

Есть и первые зарубежные заказчики. Имеется твердый контракт с индонезийской Crecom Burj Berthad на поставку 25 самолетов и опцион на 25 машин. Также заключено соглашение о намерении с египетской Cairo Aviation на поставку 6 самолетов и опционом на 4 машины. Интерес к самолету проявляет национальная авиакомпания Танзании Air Tanzania, а также Иран, Саудовская Аравия и Индонезия.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, поставки новейшего российского самолета могут составить 1 тысячу единиц до 2037 года.