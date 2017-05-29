авианосец Carl Vinson вернется из Южной Кореи в США

29 мая 2017 | 11:22

Американский атомный авианосец Carl Vinson покинет восточное побережье Южной Кореи на этой неделе и вернется в Сан-Диего, совершив остановку на Гавайских островах, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую газету Joong Ang Ilbo.

Ранее сообщалось о намерении США направить в западную часть Тихого океана третий авианосец Nimitz в дополнение к уже находящимся в этом регионе авианосцам Ronald Reagan и Carl Vinson.

Carl Vinson и корабли сопровождения прибыли в район Корейского полуострова в апреле этого года для проведения маневров с союзниками и оказания дополнительного давления на КНДР..