ТЕМА

КНДР снова пульнули ракетой на восток

29 мая 2017 | 11:05

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Военные Южной Кореи заявили, что КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты, передает УНН со ссылкой на Yonhap News Agency.


По данным южнокорейских военных, ракета неопознанного типа была пущена с побережья КНДР в районе города Вонсан.

В связи с тем, что произошло президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился созвать совет безопасности страны.

Сообщается, что выпущена ракета полетела в восточном направлении.



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