КНДР снова пульнули ракетой на восток

Народный зайка Украины: Филипп Киркоров в Киеве на улице Банковой с наградой Народного артиста в кармане.

В связи с тем, что произошло президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился созвать совет безопасности страны.

По данным южнокорейских военных, ракета неопознанного типа была пущена с побережья КНДР в районе города Вонсан.

Военные Южной Кореи заявили, что КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты, передает УНН со ссылкой на Yonhap News Agency.