ТЕМА

Volkswagen будет клепать "Москвичи"

29 мая 2017 | 11:01

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Немецкий автоконцерн Volkswagen, который владеет правами на бренд "Москвич", решил возродить легендарную советскую марку автомобилей, передает УНН со ссылкой на сайт автоконцерна.


Немецкие маркетологи рассматривают прежде известный бренд в качестве новой линейки бюджетных легковых автомобилей, разрабатываемых для рынка СНГ и стран Восточной Европы.

Производство может быть налажено на заводе Volkswagen в Калуге, так как часть сборочных цехов бывшего завода АЗЛК теперь используется компанией "Автофрамос" для сборки автомобилей Renault, а другая часть "переформатирован" в "Технополис". Последний автомобиль "Москвич 2141" был выпущен в 2001 году, а в 2010 предприятие было ликвидировано. С 2009 года правами на бренд "Москвич" обладает Volkswagen.

Права владения заканчиваются в 2021 году.



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