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Volkswagen будет клепать "Москвичи"
29 мая 2017 | 11:01
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Немецкий автоконцерн Volkswagen, который владеет правами на бренд "Москвич", решил возродить легендарную советскую марку автомобилей, передает УНН со ссылкой на сайт автоконцерна.
Немецкие маркетологи рассматривают прежде известный бренд в качестве новой линейки бюджетных легковых автомобилей, разрабатываемых для рынка СНГ и стран Восточной Европы.
Производство может быть налажено на заводе Volkswagen в Калуге, так как часть сборочных цехов бывшего завода АЗЛК теперь используется компанией "Автофрамос" для сборки автомобилей Renault, а другая часть "переформатирован" в "Технополис". Последний автомобиль "Москвич 2141" был выпущен в 2001 году, а в 2010 предприятие было ликвидировано. С 2009 года правами на бренд "Москвич" обладает Volkswagen.
Права владения заканчиваются в 2021 году.
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