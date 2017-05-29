В США назвали вероятных создателей вируса WannaCry

Лингвистический анализ кода вируса показал, что его написали, вероятно, люди, которые говорят на южном диалекте китайского.

Специалисты утверждают, что "твердо уверены" в своих выводах. В более ранних отчетах, основанных на анализе кода, предполагалось, что за вирусной атакой стоят северокорейские программисты.