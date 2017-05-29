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За убийства задержаны бойцы "Азова"

29 мая 2017 | 10:56

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что двое военнослужащих полка специального назначения Нацгвардии "Азов" задержаны за убийство, сообщает УНН со ссылкой на прямой эфир телеканала ZIK.


"На прошлой неделе мы задержали двух военнослужащих Национальной гвардии полка" Азов "за совершение насильственных преступлений, убийств. Они убили людей", - сказал главный военный прокурор

Он подчеркнул, что убийства были НЕ бытовые, а "с намерением". А.Матиоса добавил, что задержанные находились не на линии разграничения, а на "третьей линии". "Это страшные вещи, их нельзя озвучивать каждый день, поскольку это подрывает веру в тех, кто защищает государство", - подчеркнул А.Матиоса.

Кого именно убили бойцы "Азова" и обстоятельства происшествия он не уточнил.

Напомним, Святошинский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя общественной организации "Гражданский корпус" Азов - Крым "Станислава Краснова на 29 мая из-за неявки представителей прокуратуры.

 УНН


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