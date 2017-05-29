ТЕМА

Из Украины выдворили короля барсеточников

29 мая 2017 | 10:54

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29-летний мужчина должен был контролировать деятельность этнических групп так называемых воров- "барсеточников". Ему был сокращен срок пребывания в Украине и решен вопрос о принудительном выдворении с запретом въезда в Украину на следующие 3 года. Об этом передает УНН со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции Украины.



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