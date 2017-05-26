ТЕМА

Згоріли на хабарі столичні митники

26 мая 2017 | 10:31

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Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України спільно із працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України затримано головного державного інспектора Київської митниці та заступника начальника відділу митного посту Київської митниці Державної фіскальної служби України.


   Митники налагодили злочинну схему, за якою вони протягом квітня-травня 2017 року систематично одержували неправомірну вигоду на загальну суму 2 тис доларів США від директора одного з комерційних підприємств за не створення штучних перешкод під час митного оформлення вантажів у зоні їх діяльності.


   Після одержання 25 травня 2017 року чергової частини грошових коштів у розмірі 1 тис 200 доларів США вказаних осіб затримано, а грошові кошти вилучені.



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