Згоріли на хабарі столичні митники

Митники налагодили злочинну схему, за якою вони протягом квітня-травня 2017 року систематично одержували неправомірну вигоду на загальну суму 2 тис доларів США від директора одного з комерційних підприємств за не створення штучних перешкод під час митного оформлення вантажів у зоні їх діяльності.

Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України спільно із працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України затримано головного державного інспектора Київської митниці та заступника начальника відділу митного посту Київської митниці Державної фіскальної служби України.