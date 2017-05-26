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Промпроизводство в Украине в апреле упало на 6,1%, - Госстат

26 мая 2017 | 09:50

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Промышленное производство в Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения АТО на Донбассе) в апреле 2017 года по сравнению с соответствующим месяцем 2016 г. уменьшилось на 6,1% (скорректировано на эффект календарных дней — на 4,6%) против падения 2,7% месяцем ранее. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).


В январе-апреле 2017 г. по сравнению с январем-апрелем 2016 г. индекс промышленной продукции составил 98%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров — 91,9%, перерабатывающей — 101,6%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 95,9%.

Напомним, по итогам 2016 г. промпроизводство в Украине выросло на 2,4%.



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