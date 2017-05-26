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В Украине запустили виртуальный банк
26 мая 2017 | 09:45
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Бывшие первый зампред Приватбанка Олег Гороховский, директор по информационным технологиям Дмитрий Дубилет и руководитель бизнеса Платежи и переводы Михаил Рогальский анонсировали запуск первого в Украине mobile-only банка.
"Мы объявляем, наконец, о запуске карты и мобильного приложения, в которые наша команда вложила весь свой опыт и всю свою душу! Запуск произойдет осенью, но предварительную регистрацию на открытие карты мы открываем уже сегодня!.. Самое сенсационное то, что это будет первый в Украине mobile-only банк. Во-первых, у банка не будет отделений. Во-вторых, для его использования будет нужен смартфон", - сообщил Дубилет на своей Facebook-странице.
При этом Гороховский сообщил, что у приложения уже есть два банка-партнера: Универсал Банк и Айбокс банк (iBox).
"У нас большое партнерство, которое подразумевает ИТ, маркетинг, процессинг и операционную поддержку банка, который заключает с нами договор. Никаких отделений, очередей, неприветливых кассиров и вороха бумаг", - пишет он на своей на своей Facebook-странице.
Рогальский уточнил, что технически компания будет предоставлять банкам-партнерам все, начиная от процессинга и заканчивая мобильным приложением. Банку-партнеру нужно только “состыковать” это все со своим операционным днем.
"В идеальном мире любой банк мог бы прийти к нам и начать выпускать карты на нашей ИТ-платформе… Мы пришли к выводу, что нам в партнеры нужны такие банки, которые до этого не занимались карточным бизнесом или готовы расстаться с тем наследием, которое у них есть. Сегодня с нами на борту уже два таких банка. С iBox нам удалось договориться раньше, поэтому с ним мы уже сегодня начинаем предзаказ", - сообщил Рогальский.
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