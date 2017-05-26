НБУ снизил учетную ставку

26 мая 2017 | 09:39

«Правление Национального банка приняло решение о снижении учетной ставки до 12,5% в годовом измерении», — сообщили в регуляторе.

В НБУ отметили, что смягчение монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей щоло инфляции в 2017-2018 годах и одновременно направлено на поддержку экономического роста.

По информации Нацбанка, в дальнейшем в этом году НБУ может продолжить смягчение монетарной политики, однако лишь при условии устойчивого снижения рисков.

«Скорость и степень вероятного дальнейшего снижения учетной ставки будут зависеть от оценки среднесрочных рисков для достижения целей инфляции как в 2017 году, так и, главное, в 2018 году», — отметили в НБУ.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросам монетарной политики состоится 6 июля 2017 года в соответствии с ранее утвержденным и обнародованным графиком.

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