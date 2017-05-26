ТЕМА

Луценко боится кого-то расстроить в деле Гонгадзе

26 мая 2017 | 09:37

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе появились важные доказательства. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала 1+1 вечером 25 мая.


"Завершено ли дело? Нет. У нас есть важные доказательства, которые не всем понравятся", – сказал генпрокурор. 
 
Луценко отметил, что дело находится на его личном контроле и он планирует завершить его до окончания своего срока на должности, то есть примерно за полгода. 



Поделиться
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Украинский атлет Ярослав Семененко перед стартом на 100 метров по плаванию на паролимпийских играх в Лондоне.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100