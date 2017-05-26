Луценко боится кого-то расстроить в деле Гонгадзе

26 мая 2017 | 09:37

В деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе появились важные доказательства. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала 1+1 вечером 25 мая.

"Завершено ли дело? Нет. У нас есть важные доказательства, которые не всем понравятся", – сказал генпрокурор.



Луценко отметил, что дело находится на его личном контроле и он планирует завершить его до окончания своего срока на должности, то есть примерно за полгода.