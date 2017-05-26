Фонд Чан-Цукерберг выкупил «Google для научных публикаций», чтобы сделать его бесплатным

26 мая 2017 | 09:14

Филантропический фонд Марка Цукерберга и Присциллы Чан, управляющий $45 млрд, сделал свое первое приобретение. Организация выкупила поисковую систему Meta, которая поможет ученым искать, читать и связывать вместе данные из 26 млн научных работ. Покупка позволит сделать поисковик на основе искусственного интеллекта бесплатным для всех спустя несколько месяцев, которые уйдут на улучшение продукта, сообщает TechCrunch.

Meta индексирует целые репозитории научных исследований вроде PubMed и сканирует веб-сайты, идентифицируя и создавая профили авторов, анализируя кто и на что ссылается. По сути, это адаптация алгоритма Google PageRank для научного контента, которая позволяет легко находить релевантные исследования и приоритизировать их. Она также позволяет ученым подписываться на обновления по конкретной теме, сообщая о выходе новых исследований.

Система помогает финансовым организациям сотрудничать с исследователями и определять сферы с высоким потенциалом для инвестиций. Он также предоставляет бесплатный доступ к полным текстам 18 000 журналов и литературных источников.

«На пути вперед, наше намерение не в том, чтобы получить финансовую выгоду от данных и возможностей Meta. Вместо этого, мы нацелены сделать так, чтобы их получили те, кто больше всего в них нуждается вне зависимости от сферы и как можно быстрее. От этого выиграет весь мир», — объяснил миссию команды поисковика сооснователь Сем Молино.

Канадский стартап был основан в 2010 году и получил $7,5 млн инвестиций. Ранее проект пробовал продавать доступ к инструментам Meta по подписке или брать плату за специальные решения. После покупки фондом Цукерберга-Чан все его функции будут полностью бесплатными.

Напомним, филантропической фонд семейства Цукерберг был создан после рождения дочери Макс. Тогда родители Марк и Присцила решили создать организацию, которая будет постепенно инвестировать в инициативы, которые позволят сделать мир лучше.