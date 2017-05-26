Елена Исинбаева лишилась имени и должности, став «Этой Персоной»

26 мая 2017 | 08:49

До 31 мая Елена Исинбаева покинет пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Об этом на на совете учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале заявил заместитель генерального директора организации Роб Келер. Пресса обратила внимание, что Роб Келлер ни разу не назвал ни фамилии Исинбаевой, ни ее имени, используя лишь термин «эта Персона».

Официальное заявление прозучало Келлера буквально: «До 31 мая эта персона покинет пост в РУСАДА». Официальной причиной отставки является то, что по мнению WADA «Эта персона не является независимой кандидатурой».

Надо заметить, что случай беспрецедентный, поскольку должность главы РУСАДА является выборной, и WADA имеет право лишь выражать свое мнение относительно того или иного кандидата, но не вправе ни вмешиваться в ход выборов, ни тем более отстранять его от должности.

Однако WADA выставила жесткий ультиматум, отказавшись иметь какие либо отношения с РУСАДА до тех пор, пока во главе организации стоит «эта персона». В результате Российской стороне пришлось самой отстранять Исинбаеву от руководства.