Кабмин не обсуждает прекращение пассажирского сообщения с РФ, - Омелян

26 мая 2017 | 08:29

Сам министр считает, что любое сообщение с Россией следует прекратить.

Кабинет министров не рассматривал и не рассматривает вопрос о прекращении пассажирского сообщения между Украиной и Российской Федерацией. Об этом РБК-Украина рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"На данный момент вопрос прекращения железнодорожного или автобусного пассажирского сообщения Украины с Россией нашим правительством не рассматривался", - заявил Омелян. При этом лично он считает такой вопрос актуальным.

"По моему мнению, любое сообщение нужно было давно прекратить, - отметил министр. Он также напомнил, что авиационное сообщение между Украиной и РФ было прекращено еще в 2015 году по инициативе украинской стороны.

Напомним, в России ожидают прекращения ж/д сообщения с Украиной с 1 июля. В РФ допускают, что Украина полностью прекратит железнодорожное сообщение с Россией. Предлогом для такого решения может послужить нежелание "Российских железных дорог" (РЖД) прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны проведения АТО на Донбассе.

РБК