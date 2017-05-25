Опубликован список задержанных в рамках антикоррупционной спецоперации налоговиков

Среди задержанных немало высокопоставленных чиновников.
- Липинский Андрей Витальевич – экс-начальник Днепропетровской МГНИ.
- Лукин Александр Александрович – бывший заместитель главы ГНА в Полтавской области
- Шинкаренко Сергей Викторович – экс-глава ГНИ в Днепропетровской области.
- Маслова Татьяна Ивановна — экс-заместитель начальника ГУ Миндоходов в Харьковской области.
- Корсун Ольга Николаевна – экс-начальник ГНИ в Кировском районе г. Днепра.
- Драгун Андрей Олегович — экс-начальник ГНИ в Печерском районе г. Киева ГНС.
- Роздайбеда Андрей Владимирович – экс-начальник ГУ Миндоходов в Харьковской области.
- Криволапов Андрей Викторович – экс-начальник Харьковской ОГНИ Харьковской области ГНС.
- Фролова (Василенко) Ольга Борисовна – экс-начальник ГНИ в Приморском районе г. Одесса ГУ Миндоходов в Одесской области.
- Лизун Богдан Павлович – экс-начальник ГНИ в г. Полтава Полтавской области ГНС.
- Бондаренко Игорь Григорьевич – экс-начальник ГНИ в Святошинском районе г. Киева
- Мостипан Юрий Евгеньевич – экс-начальник ГНИ в Святошинском районе г. Киева ГНС.
- Кравченко Юрий Николаевич – экс-начальник ГНИ в Дарницком районе г. Киева ГНС.
- Антипов Александр Николаевич – экс-начальник ГУ Миндоходов в Луганской области.
- Денисюк Станислав Федорович – экс-глава ГНА в Харьковской области.
- Задорожний Владимир Петрович – экс-глава ГНС в Полтавской области.
- Циркун Константин Валентинович — экс-глава ГНС в АРК
- Ярошенко Алексей Федорович – экс-начальник ГНИ в Подольском районе г. Киева.
- Дубель Владимир Степанович – экс-начальник Ленинской ОГНИ в г. Луганске ГУ Миндоходов в Луганской области
- Башук Виктор Петрович – экс-начальник ГНИ в Шевченковском районе г. Киев ГУ Миндоходов в г. Киеве.
- Геннадий Леонидович Козак – бывший заместитель главы ГНС в Днепропетровской области.
Кроме того, подозрение было объявлено Игорю Шубе – экс-начальнику ГНИ в Приморском районе г. Одесса ГУ Миндоходов в Одесской области.