ТЕМА

Опубликован список задержанных в рамках антикоррупционной спецоперации налоговиков

25 мая 2017 | 11:20

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Список включает 21 фамилию.


Среди задержанных в рамках масштабной антикоррупционной операции сотрудников налоговых органов – бывший глава ГНИ в Днепропетровской области Сергей Шинкаренко, экс-начальник ГУ Миндоходов в Харьковской области Андрей Роздайбеда и экс-начальник ГУ Миндоходов в Луганской области, бывший губернатор Луганской ОГА Александр Антипов. 

Среди задержанных  немало высокопоставленных чиновников.

  1. Липинский Андрей Витальевич – экс-начальник Днепропетровской МГНИ.
  2. Лукин Александр Александрович – бывший заместитель главы ГНА в Полтавской области
  3. Шинкаренко Сергей Викторович – экс-глава ГНИ в Днепропетровской области.
  4. Маслова Татьяна Ивановна — экс-заместитель начальника ГУ Миндоходов в Харьковской области.
  5. Корсун Ольга Николаевна – экс-начальник ГНИ в Кировском районе г. Днепра.
  6. Драгун Андрей Олегович — экс-начальник ГНИ в Печерском районе г. Киева ГНС.
  7. Роздайбеда Андрей Владимирович – экс-начальник ГУ Миндоходов в Харьковской области.
  8. Криволапов Андрей Викторович – экс-начальник Харьковской ОГНИ Харьковской области ГНС.
  9. Фролова (Василенко) Ольга Борисовна – экс-начальник ГНИ в Приморском районе г. Одесса ГУ Миндоходов в Одесской области.
  10. Лизун Богдан Павлович – экс-начальник ГНИ в г. Полтава Полтавской области ГНС.
  11. Бондаренко Игорь Григорьевич – экс-начальник ГНИ в Святошинском районе г. Киева
  12. Мостипан Юрий Евгеньевич – экс-начальник ГНИ в Святошинском районе г. Киева ГНС.
  13. Кравченко Юрий Николаевич – экс-начальник ГНИ в Дарницком районе г. Киева ГНС.
  14. Антипов Александр Николаевич – экс-начальник ГУ Миндоходов в Луганской области.
  15. Денисюк Станислав Федорович – экс-глава ГНА в Харьковской области.
  16. Задорожний Владимир Петрович – экс-глава ГНС в Полтавской области.
  17. Циркун Константин Валентинович — экс-глава ГНС в АРК
  18. Ярошенко Алексей Федорович – экс-начальник ГНИ в Подольском районе г. Киева.
  19. Дубель Владимир Степанович – экс-начальник Ленинской ОГНИ в г. Луганске ГУ Миндоходов в Луганской области
  20. Башук Виктор Петрович – экс-начальник ГНИ в Шевченковском районе г. Киев ГУ Миндоходов в г. Киеве.
  21. Геннадий Леонидович Козак – бывший заместитель главы ГНС в Днепропетровской области.

Кроме того, подозрение было объявлено Игорю Шубе – экс-начальнику ГНИ в Приморском районе г. Одесса ГУ Миндоходов в Одесской области.



Поделиться
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Ефрем Лукацкий

1990 год. Налет УБОПа на бригадных, контролировавших Воскресенский авторынок
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100