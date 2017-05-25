Опубликован список задержанных в рамках антикоррупционной спецоперации налоговиков

Кроме того, подозрение было объявлено Игорю Шубе – экс-начальнику ГНИ в Приморском районе г. Одесса ГУ Миндоходов в Одесской области.

Среди задержанных в рамках масштабной антикоррупционной операции сотрудников налоговых органов – бывший глава ГНИ в Днепропетровской области Сергей Шинкаренко, экс-начальник ГУ Миндоходов в Харьковской области Андрей Роздайбеда и экс-начальник ГУ Миндоходов в Луганской области, бывший губернатор Луганской ОГА Александр Антипов.