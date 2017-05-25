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Польша ожидает подтверждения долгосрочного присутствия НАТО в регионе

25 мая 2017 | 11:14

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Польша хочет подтверждения присутствия войск НАТО на восточном фланге в ближайшие годы, а также ожидает, что и другие страны Альянса повысят расходы на оборону и активизируют усилия по борьбе с терроризмом, передает УНН со ссылкой на Польское радио.


 

"Мы хотим услышать четкое заявление о том, что присутствие войск НАТО в регионе имеет долгосрочный, а не одноразовый характер; что это реальное изменение структуры Альянса в восточном направлении, обусловленной ​​не только возникшей геополитической ситуацией; что это решение, которое действительно меняет расстановку сил на территории НАТО", - отметил президентский министр Кшиштоф Щерский, говоря о позиции Польши, которую президент страны Анджей Дуда представит на саммите НАТО в Брюсселе.

Во время саммита президент Польши также потребует продления реальной политики в отношении России, которая заключается в наращивании боевой силы одновременно с ведением диалога с Москвой.

На саммите НАТО в Брюсселе А.Дуда встретится с Генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Предполагается также, что польский лидер встретится с президентом США Дональдом Трампом, однако, формат этой встречи пока не утвержден.



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