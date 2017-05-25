ТЕМА

В Киеве на Харьковском шоссе застрелили мотоциклиста

25 мая 2017 | 11:12

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Полиция разыскивает злоумышленника, который вечером в среду застрелил человека на Харьковском шоссе в столице. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в г.Киеве Оксана Блищик, передает УНН.


“Около 21:30 правоохранители получили сообщение о стрельбе на Харьковском шоссе... Предварительно установлено: пострадавший ехал на мотоцикле, и во время движения злоумышленник несколько раз выстрелил в его сторону из автомобиля. Мужчина получил ранения, проехал несколько метров и упал. На место вызвали врачей, однако пострадавший умер от полученных ранений”, - отмечается в сообщении. 

Со слов свидетелей стало известно, что преступник ехал в автомобиле “Сеат” желтого цвета. 

По факту убийства начато уголовное производство согласно ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. 

“Если вы стали свидетелем этого трагического события и обладаете полезной для следствия информацией, просим обратиться в ближайшее управление полиции или позвонить на 102”, — добавила О.Блищик.
Как сообщал УНН, правоохранители разыскивают мужчину, который 24 мая совершил вооруженное ограбление банка в Киеве.



Поделиться
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

François-Marie Banier Мик Джегер: неужели ломка?
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100