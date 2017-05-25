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В Киеве на Харьковском шоссе застрелили мотоциклиста
25 мая 2017 | 11:12
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Полиция разыскивает злоумышленника, который вечером в среду застрелил человека на Харьковском шоссе в столице. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в г.Киеве Оксана Блищик, передает УНН.
“Около 21:30 правоохранители получили сообщение о стрельбе на Харьковском шоссе... Предварительно установлено: пострадавший ехал на мотоцикле, и во время движения злоумышленник несколько раз выстрелил в его сторону из автомобиля. Мужчина получил ранения, проехал несколько метров и упал. На место вызвали врачей, однако пострадавший умер от полученных ранений”, - отмечается в сообщении.
Со слов свидетелей стало известно, что преступник ехал в автомобиле “Сеат” желтого цвета.
По факту убийства начато уголовное производство согласно ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
“Если вы стали свидетелем этого трагического события и обладаете полезной для следствия информацией, просим обратиться в ближайшее управление полиции или позвонить на 102”, — добавила О.Блищик.
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