В Киеве на Харьковском шоссе застрелили мотоциклиста

25 мая 2017 | 11:12

Полиция разыскивает злоумышленника, который вечером в среду застрелил человека на Харьковском шоссе в столице. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в г.Киеве Оксана Блищик, передает УНН.

“Около 21:30 правоохранители получили сообщение о стрельбе на Харьковском шоссе... Предварительно установлено: пострадавший ехал на мотоцикле, и во время движения злоумышленник несколько раз выстрелил в его сторону из автомобиля. Мужчина получил ранения, проехал несколько метров и упал. На место вызвали врачей, однако пострадавший умер от полученных ранений”, - отмечается в сообщении.

Со слов свидетелей стало известно, что преступник ехал в автомобиле “Сеат” желтого цвета.

По факту убийства начато уголовное производство согласно ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

“Если вы стали свидетелем этого трагического события и обладаете полезной для следствия информацией, просим обратиться в ближайшее управление полиции или позвонить на 102”, — добавила О.Блищик.

Как сообщал УНН, правоохранители разыскивают мужчину, который 24 мая совершил вооруженное ограбление банка в Киеве.