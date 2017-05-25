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Беременную жену убитого парикмахера доставили из Египта в Ровно

25 мая 2017 | 11:10

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Татьяну Литвинову, которая после резонансного убийства своего мужа известного парикмахера Сергея Литвинова сбежала в Египет, уже доставили в Ровно. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Ровенской обл. Людмила Суржук.


 

По ее словам, сегодня городской суд Ровно выбирать подозреваемой в убийстве меру пресечения.

Известно, что 23-летнюю женщину из Египта доставили беременной. Там она приняла ислам. Поймали женщину, объявленную в международный розыск, когда она пыталась взять справку о разводе.

Как сообщал УНН, Т.Литвинова сбежала в Египет в феврале после убийства мужа-парикмахера Сергея Литвинова. Следствие называет ее виновной в расправе над мужем, которого жестоко зарезали .

На днях в Киеве родной отец Сергея, 77-летний пенсионер, выбросился из окна 5 этажа . Соседям сказал, что “идет к сыну”.

Источник: УНН


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