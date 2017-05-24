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Військова розвідка США: Росія модернізує свої стратегічні ядерні сили
24 мая 2017 | 13:06
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Росія продовжує приділяти першочергову увагу модернізації своїх стратегічних ядерних сил, приділяючи основну увагу модернізації наземних міжконтинентальних балістичних ракет. Про це йдеться у доповіді очільника розвідувального управління міністерства оборони США Вінсента Стюарта від 23 травня, передає УНН.
"Росія продовжує приділяти першочергову увагу модернізації своїх стратегічних ядерних сил, приділяючи основну увагу модернізації наземних міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) з незначними поліпшеннями як стратегічного повітряного, так і військово-морського потенціалу", - йдеться у доповіді.
Як зазначається у звіті, Росія виконала на понад 50% заплановану модернізацію дорожньої техніки, з поставками МБР PC-24 "Ярс" (SS-27 Mod 2 за класифікацією НАТО - ред.) в чотири дивізії, і має намір до 2022 року завершити переозброєння всіх МБР новими системами.
"Розробка МБР РС-28 з шахтним базуванням продовжується випробуваннями двигуна і боєголовки, і ми очікуємо, що перші випробування почнуться до 2018 року", - сказано у доповіді.
Повідомляється також, що Москва відновлює виробництво стратегічного бомбардувальника Ту-160М2 радянських часів на підтримку своїм бомбардувальним силам і модернізує бомбардувальник Ту-95МС для запуску крилатих ракет Х-101/102.
"Російські стратегічні військово-морські сили взяли на озброєння третій атомний підводний човен типу "Долгорукий" для поповнення флоту. Ми очікуємо в цілому вісім підводних човнів типу "Долгорукий" в найближчі роки", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, у військовій розвідці США заявили, що Росія формує три нові дивізії біля кордону з Україною.
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