Військова розвідка США: Росія модернізує свої стратегічні ядерні сили

"Росія продовжує приділяти першочергову увагу модернізації своїх стратегічних ядерних сил, приділяючи основну увагу модернізації наземних міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) з незначними поліпшеннями як стратегічного повітряного, так і військово-морського потенціалу", - йдеться у доповіді.

Як зазначається у звіті, Росія виконала на понад 50% заплановану модернізацію дорожньої техніки, з поставками МБР PC-24 "Ярс" (SS-27 Mod 2 за класифікацією НАТО - ред.) в чотири дивізії, і має намір до 2022 року завершити переозброєння всіх МБР новими системами.

"Розробка МБР РС-28 з шахтним базуванням продовжується випробуваннями двигуна і боєголовки, і ми очікуємо, що перші випробування почнуться до 2018 року", - сказано у доповіді.

Повідомляється також, що Москва відновлює виробництво стратегічного бомбардувальника Ту-160М2 радянських часів на підтримку своїм бомбардувальним силам і модернізує бомбардувальник Ту-95МС для запуску крилатих ракет Х-101/102.

"Російські стратегічні військово-морські сили взяли на озброєння третій атомний підводний човен типу "Долгорукий" для поповнення флоту. Ми очікуємо в цілому вісім підводних човнів типу "Долгорукий" в найближчі роки", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, у військовій розвідці США заявили, що Росія формує три нові дивізії біля кордону з Україною.