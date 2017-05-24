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Суд закрив справу про корупцію очільника Рівненщини

24 мая 2017 | 13:04

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Сьогодні, Рівненський міський суд розглянув адміністративний протокол про корупцію голови Рівненської ОДА Олексія Муляренка. Справу закрили за відсутністю складу злочину, передає кореспонденту УНН.


 

26 квітня на керівника області склали протокол про корупцію. Працівники Управління державної служби боротьби з економічними злочинами підозрювали О.Муляренка у тому, що він не вчасно переписав свою частку в статутному капіталі компанії підприємства із виробництва дверей “Сталь-М” та не повідомив про це відповідні органи.

Очільник області є засновником компанії “Сталь- М”. У суді О.Муляренко зазначив, що “корпоративні права він передав іншій особі та зробив це вчасно”.

Суд скасував протокол і закрив справу



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