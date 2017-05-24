Суд закрив справу про корупцію очільника Рівненщини

26 квітня на керівника області склали протокол про корупцію. Працівники Управління державної служби боротьби з економічними злочинами підозрювали О.Муляренка у тому, що він не вчасно переписав свою частку в статутному капіталі компанії підприємства із виробництва дверей “Сталь-М” та не повідомив про це відповідні органи.

Очільник області є засновником компанії “Сталь- М”. У суді О.Муляренко зазначив, що “корпоративні права він передав іншій особі та зробив це вчасно”.

Суд скасував протокол і закрив справу