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МВС і ГПУ прозвітували про "найбільшу антикорупційну операцію": 454 обшуки у 15 областях

24 мая 2017 | 13:03

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Більше 1700 співробітників Національної поліції і близько 500 військових прокурорів проводять 454 обшуки у 15 областях України у справі про економічні злочини часів екс-президента Віктора Януковича, 23 особи вже затримано. Про це під час брифінгу заявили голова МВС Арсен Аваков і військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.


 

"Більше 1700 співробітників Національної поліції і близько 500 військових прокурорів проводять 454 обшуки на території 15 областей держави. Відбувається одномоментне затримання ряду осіб, які зараз, у зв’язку з необхідністю їх доставки до суду для обрання запобіжних заходів, завдяки можливостям і сприяння МВС, Нацгвардії, будуть доставлятися авіатранспортом прямо сюди з врученням підозри тут на території і відправкою до Печерського районного суду для розгляду по суті наших клопотань про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту", – сказав А.Матіос.

Йдеться про кримінальне провадження, в рамках якого екс-міністр доходів і зборів О.Клименко був притягнений до відповідальності за три мільярди незаконного відшкодованого ПДВ, додав він.

"А зараз відбувається операція відносно перших керівників та їх заступників – 15 обласних управлінь Міністерства доходів і зборів на той момент, Державних податкових адміністрацій, які мали пряму причетність до організації та функціонування так званих податкових майданчиків, тобто транзитерів, внаслідок роботи яких держава недоотримала, а злочинна організація Януковича та Клименка, та всіх тих, хто досі перебував в Україні, змогла збагатитися коштами платників податків на доведену на сьогодні суму у розмірі 97 млрд грн", - сказав А.Матіос.

Крім цього, міністр А.Аваков назвав це найбільшою антикорупційною операцією в Україні.

"Я думаю, що це найбільша антикорупційна операція, яка проходила і проходить дотепер у масштабах країни. Близько 96 млрд грн збитку державі група виявила. І зараз тут (в аеропорту "Жуляни" - ред.) розташований штаб, тому що тут у спеціальному оперативному режимі проходить координація затримання підозрюваних по всій країні. Тут їх будуть приймати, Анатолій (Матіос - ред.) їх буде направляти в суд", - заявив А.Аваков.

Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко розповів, коли до суду передадуть справи щодо посадовців часів В.Януковича.



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