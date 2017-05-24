До ВР надійшло подання ГПУ про зняття недоторканності з нардепа Бобова через його декларацію

24 мая 2017 | 13:00

До ВРУ надійшло подання Генпрокурора Юрія Луценко про зняття недоторканості з народного депутата Генадія Бобова. Про це в коментарі журналістам заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павло Пинзеник, передає УНН.

“За моєю інформацією подання вже надійшло до Ради та зареєстровано,” — сказав П.Пинзеник.

Як повідомляв УНН, з посиланням на власні джерела, 23 травня Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради подання про зняття депутатської недоторканності з народного депутата Геннадія Бобова.

19 травня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що підготовлено подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова, Євгена Дейдея та Андрія Лозового за підсумками перевірки електронних декларацій. Проте 23 травня Генпрокурор повернув до САП подання на зняття недоторканності з А.Лозового та Є.Дейдея.