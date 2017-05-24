|
Розробнику електронних реєстрів повідомлено про підозру в несплаті податків на міліард
24 мая 2017 | 12:59
распечатать комментарии [0] добавить в
Директору товариства, який використовуючи кошти міжнародних організацій на розробку реєстру тимчасово переміщених осіб та системи електронного декларування, ухилився від сплати податків на майже 1 млн грн повідомлено про підозру.
"Прокуратура Київської області повідомила про підозру директору товариства, який під час використання коштів міжнародних організацій, наданих на розробку реєстру тимчасово переміщених осіб та системи електронного декларування для НАЗК (Національного агентства із запобігання корупції - ред.), ухилився від сплати податків на майже 1 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва прокуратури Київської області 36-річному директору одного з товариств повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.
Під час досудового розслідування встановлено, що директор товариства, яке займається інформаційними технологіями, уклав 2 договори про розробку програмного забезпечення із Міжнародною організацією з міграції та Програми розвитку ООН. Згідно умов договору, директор мав розробити реєстр тимчасово переміщених осіб та систему електронного декларування для НАЗК.
Втім, отримавши за вказаними договорами кошти, на підставі підробних документів, службовець перерахував гроші на банківські рахунки субпідрядної організації (нерезидента України), яка має ознаки фіктивності та не здійснює реальної фінансово-господарської діяльності.
Проведеною у ході досудового розслідування податковою перевіркою встановлено факт умисного ухилення від сплати податків підприємства на загальну суму 934 тис. 977 грн.
также читайте
[23.05.2017]
[23.05.2017]
|
Загрузка...
по теме
Військова розвідка США: Росія модернізує свої стратегічні ядерні сили
24. 05. 2017 | 13:06
Росія продовжує приділяти першочергову увагу модернізації своїх стратегічних ядерних сил, приділяючи основну увагу модернізації наземних міжконтинентальних балістичних ракет. Про це йдеться у доповіді очільника розвідувального управління міністерства оборони США Вінсента Стюарта від 23 травня, передає УНН.
Суд закрив справу про корупцію очільника Рівненщини
24. 05. 2017 | 13:04
Сьогодні, Рівненський міський суд розглянув адміністративний протокол про корупцію голови Рівненської ОДА Олексія Муляренка. Справу закрили за відсутністю складу злочину, передає кореспонденту УНН.
МВС і ГПУ прозвітували про "найбільшу антикорупційну операцію": 454 обшуки у 15 областях
24. 05. 2017 | 13:03
Більше 1700 співробітників Національної поліції і близько 500 військових прокурорів проводять 454 обшуки у 15 областях України у справі про економічні злочини часів екс-президента Віктора Януковича, 23 особи вже затримано. Про це під час брифінгу заявили голова МВС Арсен Аваков і військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.
До ВР надійшло подання ГПУ про зняття недоторканності з нардепа Бобова через його декларацію
24. 05. 2017 | 13:00
До ВРУ надійшло подання Генпрокурора Юрія Луценко про зняття недоторканості з народного депутата Генадія Бобова. Про це в коментарі журналістам заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павло Пинзеник, передає УНН.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»