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Розробнику електронних реєстрів повідомлено про підозру в несплаті податків на міліард

24 мая 2017 | 12:59

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Директору товариства, який використовуючи кошти міжнародних організацій на розробку реєстру тимчасово переміщених осіб та системи електронного декларування, ухилився від сплати податків на майже 1 млн грн повідомлено про підозру.


 

"Прокуратура Київської області повідомила про підозру директору товариства, який під час використання коштів міжнародних організацій, наданих на розробку реєстру тимчасово переміщених осіб та системи електронного декларування для НАЗК (Національного агентства із запобігання корупції - ред.), ухилився від сплати податків на майже 1 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області 36-річному директору одного з товариств повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор товариства, яке займається інформаційними технологіями, уклав 2 договори про розробку програмного забезпечення із Міжнародною організацією з міграції та Програми розвитку ООН. Згідно умов договору, директор мав розробити реєстр тимчасово переміщених осіб та систему електронного декларування для НАЗК.

Втім, отримавши за вказаними договорами кошти, на підставі підробних документів, службовець перерахував гроші на банківські рахунки субпідрядної організації (нерезидента України), яка має ознаки фіктивності та не здійснює реальної фінансово-господарської діяльності.

Проведеною у ході досудового розслідування податковою перевіркою встановлено факт умисного ухилення від сплати податків підприємства на загальну суму 934 тис. 977 грн.



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