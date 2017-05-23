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В Белом доме объяснили причину замены военных грантов Украине на кредиты
23 мая 2017 | 13:05
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Администрация президента США Дональда Трампа в своих предложениях к бюджету 2018 фискальный год планирует заменить кредитами предоставление безвозмездных грантов на военную помощь Украине и другим странам.
Об этом сообщают Reuters и The Wall Street Journal, передает УНИАН.
В Белом доме отметили, что эта инициатива является частью усилий по сокращению более чем 29% расходов на дипломатию, зарубежные программы и помощь.
Уменьшение расходов из бюджета на деятельность Государственного департамента направлена на увеличение финансирования американских военных. В документах Белого дома говорится, что в целом расходы на сферу обороны на 2018 фискальный год составят 603 млрд долларов, что примерно на 3% выше бюджетных предложений, которые высказывала предыдущая администрация Барака Обамы.
Бюджет в 603 млрд долларов также включает в себя финансирование программ по ядерному вооружению департаменте энергетики США и других программ департамента обороны.
В целом в 2018 фискальном году администрация Трампа планирует потратить на 11,5 млрд долларов меньше на различные международные программы и деятельность Госдепартамента по сравнению с аналогичными нынешними программами. По данным The Wall Street Journal, это решение повлияет на оказание помощи таким странам, как Пакистан, Тунис, Ливан, Украина, Колумбия, Филиппины и Вьетнам.
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