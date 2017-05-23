Китай готовится штурмовать Марианскую впадину

23 мая 2017 | 09:03

Китайская океанская экспедиция 23 мая начнет пилотируемое погружение батискафа «Цзяолун» в Бездну Челленджера на юго-западе Марианской впадине — самое глубокое место на Земле.

Глубина Бездны Челленджера, по последним оценкам, составляет 10994 метра, плюс-минус 40 метров. До сих пор туда опускались лишь два аппарата с людьми — в 1960 году «Триест» с Жаком Пикаром и Джоном Уолшем на борту, они достигли отметки 10916 метров, а в 2012 году в Бездну Челленджера в одиночку спустился режиссер Джеймс Кэмерон на аппарате Deepsea Challenger. Он остановился на глубине 10 898 метров, информирует news.eizvestia.com.

В настоящее время исследовательское судно «Санъянхун-09» с глубоководным аппаратом на борту уже находится в районе Бездны Челленджера, аппарат готовят к спуску.

Предстоящее погружение китайского батискафа станет рекордным для океанологов из КНР. До сих пор они спускались до глубины 7062 метра, также в Марианской впадине.

Программа глубоководных исследований КНР предусматривает проведение работ в различных районах дна Мирового океана. В том числе — изучение залежей полезных ископаемых и возможности их добычи. Так, 12 мая Международная организация по морскому дну (ISA) и китайская China Minmetals corporation подписали соглашение о разведке подводных разломов Клиппертон и Кларион в Тихом океане. Работы будут вестись в течение 15 лет на площади около 73 тысяч квадратных километров. Главная цель разведки — поиск полиметаллических конкреций.

Ранее в этом году 38-я китайская океаническая экспедиция уже провела исследования отдельных участков дна в северо-западной части Индийского океана и в Южно-Китайском море.

Батискаф «Цзяолун» был спроектирован и построен НИИ судостроения КНР в 2010 году. Его экипаж — 3 человека, сухой вес — 22 тонны. После ввода в строй этого аппарата КНР стала пятой страной в мире, владеющей технологиями глубоководных погружений, после Франции, США, России и Японии.

