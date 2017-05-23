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Кабмин решил ликвидировать Госсанэпидслужбу

23 мая 2017 | 08:57

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Кабинет министров принял решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы.


 
 
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Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 29 марта № 348.
Правительство во исполнение постановления Киевского апелляционного административного суда от 8 февраля 2016 года отменило решение о реорганизации Государственной санитарно-эпидемиологической службы путем ее присоединения к Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Вместе с тем дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразно, поскольку на сегодня выполнение ее функций обеспечивают Минздрав, Гоструда и Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов", - говорится в постановлении.

Поэтому правительством принято решение о ликвидации Госсанэпидслужбы и создании соответствующей ликвидационной комиссии.

Экономическая правда



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