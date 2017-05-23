|
Кабмин решил ликвидировать Госсанэпидслужбу
23 мая 2017 | 08:57
распечатать комментарии [0] добавить в
Кабинет министров принял решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы.
0
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 29 марта № 348.
"Вместе с тем дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразно, поскольку на сегодня выполнение ее функций обеспечивают Минздрав, Гоструда и Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов", - говорится в постановлении.
Поэтому правительством принято решение о ликвидации Госсанэпидслужбы и создании соответствующей ликвидационной комиссии.
также читайте
[22.05.2017]
[22.05.2017]
[21.05.2017]
|
Загрузка...
по теме
В Белом доме объяснили причину замены военных грантов Украине на кредиты
23. 05. 2017 | 13:05
Администрация президента США Дональда Трампа в своих предложениях к бюджету 2018 фискальный год планирует заменить кредитами предоставление безвозмездных грантов на военную помощь Украине и другим странам.
Китай готовится штурмовать Марианскую впадину
23. 05. 2017 | 09:03
Китайская океанская экспедиция 23 мая начнет пилотируемое погружение батискафа «Цзяолун» в Бездну Челленджера на юго-западе Марианской впадине — самое глубокое место на Земле.
Следующий украинский президент может оказаться поющим. И это не Поплавский
22. 05. 2017 | 12:57
Социология администраций президента за март показывает, что одним из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты является музыкант Святослав Вакарчук.
Генпрокурор подписал подозрение экс-сотруднику НАБУ в вымогательстве взятки
22. 05. 2017 | 12:50
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал подозрение бывшему работнику Национального антикоррупционного бюро Украины во взяточничестве. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент УНН.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»