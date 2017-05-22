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Следующий украинский президент может оказаться поющим. И это не Поплавский
22 мая 2017 | 12:57
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Социология администраций президента за март показывает, что одним из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты является музыкант Святослав Вакарчук.
Об этом говорится в статье "Борьба за второй срок. Как президент Порошенко собирается выигрывать выборы".
УП удалось ознакомиться с некоторыми цифрами. За Порошенко проголосовали бы 13,2% избирателей среди тех, кто определился с кандидатом и планирует принять участие в выборах. На втором месте с минимальным отрывом в рамках погрешности – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 12,9%, а замыкает тройку лидеров певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук с результатом в 12,3%.
Четвертым и пятым в списке указаны лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и "Радикальной партии" Олег Ляшко – примерно с одинаковой поддержкой в 10%.
В спину им дышит один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко с около 8% поддержки и лидер партии "За жизнь!" Вадим Рабинович с чуть более 7%.
Мэра Львова и лидера партии "Самопомощь" Андрея Садового в марте поддерживали примерно 6% тех, кто определился с кандидатом и планирует принять участие в выборах. По словам одного из участников совещаний, который также знаком с результатами опросов, при условии выхода во второй тур Тимошенко, она выигрывает у действующего президента с перевесом в 5% голосов. Зато с таким же преимуществом Порошенко может выиграть у Юрия Бойко.
"Расчет Порошенко, говорят в его близком окружении, выигрывать выборы благодаря отсутствию сильного конкурента. Святослава Вакарчука действующий президент пока не воспринимает в этом качестве. Мол, тот еще не определился, идет ли он в политику", - говорится в тексте.
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