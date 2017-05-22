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Генпрокурор подписал подозрение экс-сотруднику НАБУ в вымогательстве взятки

22 мая 2017 | 12:50

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал подозрение бывшему работнику Национального антикоррупционного бюро Украины во взяточничестве. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент УНН.


"По подозрению, которое я подписал вчера, он фигурирует как бывший работник правоохранительных органов, который требовал взятку для действующих сотрудников правоохранительных органов. В ходе следствия это может быть как-то по-другому квалифицировано", - рассказал Ю.Луценко.

Генпрокурор добавил, что во время вымогательства неправомерной выгоды подозреваемый представлялся работником НАБУ, который занимал административную должность.

"Сейчас я слышу заявления от НАБУ: "сверим наши данные". Но хочу обратить внимание: когда человек увольняется из правоохранительных органов, то в своей электронной декларации он об этом говорит. Такой отметки у этого лица не было", - резюмировал он.

Напомним, 19 мая пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что прокуратура Сумской области совместно с СБУ задержали на получении 150 тыс. долл. взятки сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины и его сообщника.

В НАБУ сначала опровергли информацию о задержании своего сотрудника, а позже заявили, что задержанный Генеральной прокуратурой Украины на взятке в 150 тыс долл. является их бывшим сотрудником.

УНН


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