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С Киркорова взыскали 0,5 млн.рублей долгов через суд
22 мая 2017 | 12:49
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Хамовнический суд Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова 499 тыс. рублей по иску банка "Церих" в лице Агентства по страхованию вкладов (ACB) за задолженность по кредиту, сообщает корреспондент ТАСС.
"Исковые требования удовлетворить частично и взыскать с ответчика 499 тыс. рублей вместе с госпошлиной", - огласила решение судья.
По данным истца, певец в 2015 году взял в банке два кредита на общую сумму 22,8 млн рублей под 26% годовых и изначально вовремя погашал долг, но после отзыва лицензии у банка в 2016 году перестал платить взносы. После этого представители банка обратились в суд с иском.
Согласно финансовому законодательству, в случае отзыва лицензии обязанности клиентов переходят под юрисдикцию управляющей организации, которую выбирают на конкурсной основе. В данном случае этой организацией является Агентство по страхованию вкладов.
Как сообщал ранее пресс-секретарь певца Антон Коробков-Землянский, компания "Филипп Киркоров Продакшн" действительно брала кредит в вышеуказанном банке, однако на данный момент вся задолженность погашена. "В прошлом году от банка "Церих" пришло письмо о том, что у кредитной организации отозвана лицензия и она прекращает свою деятельность. В письме содержалась информация, что все юридические вопросы будут переданы другому лицу. Собственно, мы ждали, пока это произойдет", - заявлял представитель певца.
"Естественно, так как платить было некому, мы не платили. В этом году Агентство по страхованию вкладов, которое, согласно закону, становится в таких случаях правопреемником, направило нам письмо. Как только это произошло, мы погасили всю задолженность", - отметил он.
Позиции сторон в суде
В ходе сегодняшнего заседания суду были представлены документы о том, что долг Киркоровым был полностью погашен. "Прошу приобщить дополнительное платежное поручение, которым мы подтверждаем полную оплату кредитов", - подчеркнул представитель Киркорова Андрей Ветров. По его словам, в общую сумму долга входит также пеня в размере около 4 млн рублей. "Сумму долга и проценты мы оплатили", - отметил он.
В свою очередь представитель АСВ просил взыскать с певца пеню в размере порядка 4 млн рублей. "Отзыв лицензии не является причиной не оплачивать долг и проценты. Просим взыскать по кредитным договорам с Киркорова 2,4 млн и 1,7 млн рублей и обратить взыскание на его имущество в размере 1,2 млн рублей", - сказал он.
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