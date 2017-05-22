Военная помощь США для Украины под вопросом

22 мая 2017 | 12:40

Вашингтон может сократить объем безвозмездной военной помощи ряду государств, в том числе Украине, или полностью прекратить ее предоставление. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников из числа официальных лиц, соответствующие предложения содержатся в проекте бюджета США, который представит на следующей неделе администрация президента Дональда Трампа. Как отмечается в материале, в документе есть "положения, согласно которым прекращается предоставление по линии Госдепартамента многих субсидий по военным поставкам, их заменяют на кредиты".

В распоряжение журналистов издания поступили документы внешнеполитического ведомства США, из которых следует, что отмена указанных программ может коснуться Вьетнама, Колумбии, Ливана, Пакистана, Туниса, Украины и Филиппин.

Странам, в отношении которых будут приняты соответствующие решения, перестанут предоставлять на безвозмездной основе средства на приобретение военного оборудования, вместо этого им будут выдавать кредиты на данные нужды.

В общей сложности, по оценкам газеты, речь идет о военной помощи на $1 млрд. Для вступления в силу данные предложения администрации должны быть утверждены американскими законодателями.