Редактор "Левого берега" Кошкина считает, что ее запугивают застройщики

22 мая 2017 | 12:38

В Киеве неизвестные напали на квартиру родителей шеф-редактора интернет-издания LB.ua, журналистки Сони Кошкиной и похитили оттуда некоторые вещи, однако самое ценное из того, что было в доме, оставили.

По ее словам, бытовая техника, компьютеры, планшеты, мамины украшения остались нетронутыми.



«Два компьютера и планшет гордо валялись посреди истерзанной комнаты. Рядом - мамин паспорт, из которого радостно выглядывали целых 600 долларов. Не заметить их было невозможно», - написала журналистка в Facebook в воскресенье, 21 мая.



Из квартиры исчезло около 300 евро, три старых золотых кольца и две пары сережек.



«Цена этим советским кольцам - сто гривен в ближайшем ломбарде. Ну, может двести. Главная их ценность была в памяти - о нашей бабушка», - сообщила Кошкина. В своей заметке она предположила, что это был акт устрашения, а не ограбление. Это нападение она связала со своей борьбой против застройки Сенного рынка в Киеве. Подробнее об этом она рассказала в воскресенье вечером в комментарии «Громадському радио».



«Прошло несколько часов. Я немножко разобралась с ситуацией. Я действительно абсолютно убеждена, что это не было ограбление в классическом понимании этого слова, потому что на это указывает очень много факторов. На квартире стояли очень серьезные замки, которые нельзя просто так снять. Для этого нужна специальная подготовка. И людей, которые умеют это делать, не так много. Интересный факт: в этой квартире я прописана. Я абсолютно убеждена, что вся эта ситуация связана с моей профессиональной деятельностью. Люди, с которыми я консультировалась в течение этих нескольких часов, говорили, что если бы это было ограбление и там было что брать, то это взяли бы. Но никто не разбросал бы старые фотографии и мои детские рисунки посреди комнаты. Тогда на месте не остались бы деньги, документы, техника и все ценное, что можно было бы взять. Вывод таков: это не ограбление, это связано с моей профессиональной деятельностью», - сказала она.



По ее словам, на небольшом участке в центре города площадью 2 гектара частный инвестор пытается построить 14 крупных зданий, этажность которых достигает 22 этажей.



«Мы с группой активистов боремся с этой застройкой. В мой адрес и в адрес других активистов уже поступало много угроз. В частности, угрозы поступали в адрес Ольги Балицкой, которая является депутатом Киевсовета. 4-5 недель назад под ее окнами произошла инсценировка ее похорон, которые увидел ее ребенок. Другой активистке Юлии Никитиной несколько раз угрожали. Мне также. Все эти события я связываю с Сенным рынком, с нашей борьбой. Сейчас эта версия является главной», - отметила Соня Кошкина.