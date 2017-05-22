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Редактор "Левого берега" Кошкина считает, что ее запугивают застройщики
22 мая 2017 | 12:38
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В Киеве неизвестные напали на квартиру родителей шеф-редактора интернет-издания LB.ua, журналистки Сони Кошкиной и похитили оттуда некоторые вещи, однако самое ценное из того, что было в доме, оставили.
По ее словам, бытовая техника, компьютеры, планшеты, мамины украшения остались нетронутыми.
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