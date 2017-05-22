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В стране свыше 9 млн авто, средний «возраст» - свыше 19 лет
22 мая 2017 | 12:14
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В Украине средний возраст зарегистрированных в стране авто составляет 19,6 года, тогда как в Европе – 8,6, — сообщили эксперты Моторного страхового бюро по итогам подсчета среднего возраста легальных автомобилей.
В последний раз такая продолжительность «жизни» транспортных средств в Украине была зафиксирована еще в 2000-х годах, а с тех пор показатели улучшались.
По сообщению экспертов, всего в Украине зарегистрировано свыше 9,1 миллиона транспортных средств, из которых 53,4% – «раритет». Как сообщается, эти автомобили были выпущены еще во времена существования СССР. Около 20% автомобилей выпущены до 1985 года. Массовые марки авто – ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, а также «Volkswagen».
Как утверждают в Моторном страховом бюро, со временем средний возраст украинских авто может вырасти и до 23 лет, в то время как оптимальным возрастом автомобиля является срок в 10 лет, а некоторых машин — даже до 5 лет.
Ранее сообщалось, что в январе — марте 2017 года по сниженным ставкам акцизного сбора на б/у транспортные средства были растаможены 11004 импортных автомобилей.
Напомним, оформление б/у автомобилей по новым ставкам акцизного сбора начались с 1 августа 2016 года.
По материалам Zik
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