ТЕМА

В стране свыше 9 млн авто, средний «возраст» - свыше 19 лет

22 мая 2017 | 12:14

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В Украине средний возраст зарегистрированных в стране авто составляет 19,6 года, тогда как в Европе – 8,6, — сообщили эксперты Моторного страхового бюро по итогам подсчета среднего возраста легальных автомобилей.


 

В последний раз такая продолжительность «жизни» транспортных средств в Украине была зафиксирована еще в 2000-х годах, а с тех пор показатели улучшались.

По сообщению экспертов, всего в Украине зарегистрировано свыше 9,1 миллиона транспортных средств, из которых 53,4% – «раритет». Как сообщается, эти автомобили были выпущены еще во времена существования СССР. Около 20% автомобилей выпущены до 1985 года. Массовые марки авто – ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, а также «Volkswagen».

Как утверждают в Моторном страховом бюро, со временем средний возраст украинских авто может вырасти и до 23 лет, в то время как оптимальным возрастом автомобиля является срок в 10 лет, а некоторых машин — даже до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в январе — марте 2017 года по сниженным ставкам акцизного сбора на б/у транспортные средства были растаможены 11004 импортных автомобилей.

Напомним, оформление б/у автомобилей по новым ставкам акцизного сбора начались с 1 августа 2016 года.

По материалам Zik



Поделиться
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

В конце каждого года в одном из городов Бразилии устраиваются национальные спортивные состязания для коренных жителей страны индейцев (Indigenous Nation's Games). В этом году около 600 человек из 29 индейских племен приняли участие в соревнованиях по борьбе, перетягиванию каната, бросанию копья и, конечно, футболу. Фотограф Алекс Альмейда запечатлел юного зрителя соревнований, которые проходят в этом году в Пагагоминосе.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100