Посадить полицейского-коррупционера не трудно. Но не при Авакове

1 ноября 2015 года управлением противодействия преступности в сфере экономики (УППСЭ) в отношении директора частного предприятия «Рубежанский железобетон» (далее по тексту – предприниматель) было возбуждено уголовное производство по статье 366 УК Украины. После чего старший уполномоченный этого управления (далее по тексту – уполномоченный) предложил предпринимателю «платную услугу» за закрытие этого производства – за 20 тыс.грн. По его словам, деньги для «решения вопроса» он должен был передать начальнику управления защиты экономики Юрию Белозерову.

23 декабря 2015 года по этому факту в правоохранительные органы поступило заявление предпринимателя, ход которому дал, надо понимать, Юрий Покиньборода, возглавлявший в то время областное управление полиции. 24 декабря правоохранители оформили протоколом осмотра и передачи денежных средств 40 банкнот по 500 грн. В тот же день, деньги были переданы уполномоченному - вымогателю. Деньги передавались в салоне автомобиля, в Рубежном, возле дома по ул. Трудовой, 5, примерно в 17 часов, Передача проводилось под контролем оперативников, но задержание произведено не было, поскольку целью операции было (в том числе) изобличение его начальника - Юрия Белозерова. О том, что эти деньги или их часть были переданы последнему, есть только показания его бывшего подчиненного – что он передал деньги в служебном кабинете Белозерова, в здании управления национальной полиции в Северодонецке, по улице Партизанская, 16. Но 9 марта 2016 года, во время обыска по месту жительства Белозерова, были изъяты 2 купюры по 500 грн., переписанные в протоколе от 24 декабря 2015 года.

24 декабря 2015 года, после получения денег уполномоченный «предложил» предпринимателю «сотрудничество» на постоянной основе – тот должен ежемесячно передавать для Белозерова 10% прибыли предприятия. За «помощь». По мнению автора, это предложение можно рассматривать, как заурядный рэкет, но осуществляемый не уголовными преступниками, а полицейскими. Хотя рубежанский суд считает явно по-другому. Но об этом – дальше.

5 февраля 2016, в 13 часов 08 минут на территории Рубежанского ОП ГУНП в Луганской области, расположенного по адресу Луганская область, г. Рубежное, ул. Смирнова, 1а, уполномоченный снова встретился с предпринимателем. От имени Юрия Белозерова он передал требование ежемесячно передавать 10% прибыли предприятия. Предприниматель высказал готовность передать 50 тыс.грн. 9 февраля 2016 в 15 часов 49 минут, на площади, расположенной по ул. Менделеева в г. Рубежное, предприниматель встретился с Белозеровым, который подтвердил требование о ежемесячной «десятине», передавать деньги предложил через уполномоченного. В тот же день, в 18:15, последний приехал на автомобиле к дому 5 по улице Трудовой, и указал, в каком месте нужно оставить 50 тыс.грн. В 18:23 уполномоченный позвонил Юрию Белозерову и сообщил, что получил 50 тыс.грн.

9 марта 2016 года предприниматель сообщил по телефону уполномоченному, что прибыль предприятия за февраль составила 200 тыс. грн., и что он готов передать 20 тыс.грн. В 13:33 уполномоченный в салоне автомобиля возле дома 5 по улице Трудовая в Рубежном получил 20 тыс.гривен купюрами, которые заранее были осмотрены и зарегистрированы правоохранителями в протоколе. В момент получения денежных средств он был задержан работниками военной прокуратуры Луганского гарнизона и Службы безопасности Украины.

Побудить задержанного к сотрудничеству со следствием оказалось несложным, и в тот же день, действуя под контролем силовиков, в 16:02 он позвонил Юрию Белозерову и сообщил о получении денег. В 16:37 на железнодорожном вокзале в Рубежном Белозеров встретился со своим подчиненным, полученные от предпринимателя 20 тыс.грн. были разделены на две равные части, одну из которых Белозеров взял себе, а вторую оставил уполномоченному. В этот момент произошло задержание. Юрий Белозеров выдал 10 тыс.грн, заявив при этом, что это его личные средства. По результатам экспертизы, изъятые у него купюры были теми, которые 9 марта были переданы предпринимателю для вручения вымогателям. Юрий Белозеров был задержан сотрудниками военной прокуратуры. В «СвС» сообщали об этом задержании. Как и о том, что очень скоро Юрий Белозеров был освобожден судом под залог в 1 млн 100 тыс.грн.

Все изложенные выше факты взяты из определения Рубежанского городского суда от 11 апреля 2017 года. И факты эти свидетельствуют: разоблачить высокопоставленного полицейского –вымогателя – не сложно. Но для этого нужна воля руководителя таких полицейских. В декабре 2016 года главой облгосадминистрации был Георгий Тука, а начальником полиции области – Юрий Покиньборода. Именно в это время в Северодонецке произошло несколько громких разоблачений высокопоставленных коррупционеров – полицейских, прокуроров, судей. Думаю, что останься они при должностях – за Белозеровым последовали бы и многие другие руководители полиции. Ведь организация системных поборов с бизнеса – это основное, чем занимались и занимаются наши силовики.

Увы, желания бороться со мздоимством в украинской полиции у министра Арсена Авакова нет. И сегодня в украинской полиции происходят те же самые процессы, что и в милиции, когда министром был Юрий Луценко. Как и тогда, после первых месяцев борьбы с милицейскими поборами, быстро восстанавливается домайданный произвол. И, по моему убеждению, разоблачение Юрия Белозерова стало одной из причин, по которой в мае 2016 года от должности начальника управления начальника национальной полиции по Луганской области был отстранен Юрий Покиньборода. А на его место поставлен начальник областного ГАИ времен Януковича Сергей Комиссаров.

Что касается другого Юрия – Белозерова – то имеются все признаки, что дело его плавно спускается на тормозах. В суд оно поступило 6 сентября 2016 года и было распределено судье Козюменской. Которая тут же взяла самоотвод. Судья Ткачук самоотвод удовлетворил, поскольку Козюменская лично знакома с Белозеровым и поддерживает с ним добрые отношения. Ему же было передано дело, он назначил подготовительное заседание. А 22 сентября судья Козюменская, которая раньше заявляла о дружеских отношениях с подсудимым, удовлетворила заявление адвокатов об отводе судьи Ткачука. Дело было передано судье Томко, который вскоре подал в отставку. И вот уже четвертый судья – Кобзарь – принял решение о возврате дела на дополнительное расследование. Как можно понять из его определения – судья не согласен с квалификацией содеянного Белозеровым. Дело в том, что прокуратура предлагает осудить Юрия Белозерова по части третьей статьи 368 – получение взятки в особо крупном размере. По которой предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. А суд полагает, что Белозеров всего лишь злоупотребил служебным положением. Максимальная ответственность за что по статье 364 УК Украины - 3 года лишения свободы. Но обычно применяются меньшие сроки с отсрочкой (условное наказание).

Прокуратура обжаловала определение судьи Кобзаря в апелляционный суд.

Северодонецк сегодня