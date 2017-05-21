В офис Конгресса украинских националистов бросили гранату

21 мая 2017 | 16:53

Полиция начала уголовное производство по факту взрыва гранаты РГД-5 в здании офиса Конгресса украинских националистов в Киеве вечером 20 мая. Об этом в своем микроблоге в Twitter написала пресс-секретарь Национальной полиции Киева, передает УНН.

"По факту взрыва в Киеве начато уголовное производство. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительному заключению экспертов, взорвалась граната РГД-5. В 22:25 в дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение о взрыве в доме на улице Антоновича.

По вызову сразу выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Выяснилось, что взрыв произошел на первом этаже здания. Взрывной волной и осколками повреждены стены и входные двери. С места происшествия изъяли деформированные металлические фрагменты, кольцо и ... отправили на исследование. Поэтому, по предварительным выводам экспертов, взорвалась граната РГД-5", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь национальной полиции в городе Киеве Оксана Блищик в эфире "112 Украина" отметила, что следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Опрошенные свидетели и очевидцы, решается вопрос изъятия записей с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку. Полиция проводит ряд мероприятий, направленных на раскрытие преступления. За совершение правонарушения предусмотрено от трех до семи лет лишения свободы.

В результате этого происшествия никто не пострадал. Разрушение незначительные, осколками повреждены только стены и двери.