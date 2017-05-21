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Порошенко позавидовал читателям
21 мая 2017 | 17:51
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Президент Украины Петр Порошенко после посещения Книжного Арсенала сообщил, что кое-что купил, но добавил, что не знает, когда удастся прочитать. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Страна по-настоящему сильна тогда, когда имеет в равной степени мощные военный и книжные арсеналы. Главное на Книжном Арсенале - люди. Много людей, огромные очереди и около тысячи новинок. Разве это не означает, что привычка читать книги возвращается?" - написал П.Порошенко.
Он также добавил, что получил колоссальный положительный заряд от общения.
"Кое-что с Мариной купили. Не буду лукавить: когда прочитаю - не знаю. Но по-хорошему завидую тем, кто имеет время на лонгрид. Учитесь, братья мои, думайте, читайте", - резюмировал глава государства.
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