Порошенко позавидовал читателям

21 мая 2017 | 17:51

Президент Украины Петр Порошенко после посещения Книжного Арсенала сообщил, что кое-что купил, но добавил, что не знает, когда удастся прочитать. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Страна по-настоящему сильна тогда, когда имеет в равной степени мощные военный и книжные арсеналы. Главное на Книжном Арсенале - люди. Много людей, огромные очереди и около тысячи новинок. Разве это не означает, что привычка читать книги возвращается?" - написал П.Порошенко.

Он также добавил, что получил колоссальный положительный заряд от общения.

"Кое-что с Мариной купили. Не буду лукавить: когда прочитаю - не знаю. Но по-хорошему завидую тем, кто имеет время на лонгрид. Учитесь, братья мои, думайте, читайте", - резюмировал глава государства.