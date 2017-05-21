ТЕМА

Северокорейская ракета пролетела 500 км

21 мая 2017 | 15:48

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Ракета, запущенная КНДР, пролетела около 500 км. Об этом заявили в комитете начальников штабов Южной Кореи, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.


Как считают южнокорейские военные, которых цитирует издание, ракета приземлилась в водах у восточного побережья КНДР.

Южная Корея и США проводят анализ ракетного пуска, который КНДР провела 21 мая.



Поделиться
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Украинский атлет Ярослав Семененко перед стартом на 100 метров по плаванию на паролимпийских играх в Лондоне.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100