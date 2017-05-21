Северокорейская ракета пролетела 500 км

Украинский атлет Ярослав Семененко перед стартом на 100 метров по плаванию на паролимпийских играх в Лондоне.

Как считают южнокорейские военные, которых цитирует издание, ракета приземлилась в водах у восточного побережья КНДР.

Ракета, запущенная КНДР, пролетела около 500 км. Об этом заявили в комитете начальников штабов Южной Кореи, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.