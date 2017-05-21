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Украинка Свитолина победила на турнире в Риме.

21 мая 2017 | 18:42

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Украинка Элина Свитолина стала победительницей теннисного турнира WTA серии в Риме, передает УНН со ссылкой на НОК.


В финальном поединке украинка переиграла румынку Симону Халеп с результатом 2:1 (4: 6, 7: 5, 6: 1).

Напомним, что в поединке 1/4 финала украинка переиграла 2-ю сеяную чешку Каролину Плишкову.



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