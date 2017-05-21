Украинка Свитолина победила на турнире в Риме.

Художник Сергій Поярков на святі з нагоди річниці заснування одного зі СПА-салонів, у Києві, в четвер, 11 вересня 2008 р. Фото Сергія Алексєєнка

Украинка Элина Свитолина стала победительницей теннисного турнира WTA серии в Риме, передает УНН со ссылкой на НОК.