ТЕМА

Украинский Euronews прекращает вещание

22 мая 2017 | 09:14

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Украинская служба телеканала Euronews в воскресенье, 21 мая прекратила работу.


«Украинская служба euronews прощается ... После почти 6 лет нашей работы, в воскресенье, 21 мая, euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас. Всего наилучшего! Слава Украине!», - говорится в сообщении, обнародованном в «Твиттере» телеканала.

Интерфакс-Украина


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