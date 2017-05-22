Украинский Euronews прекращает вещание

22 мая 2017 | 09:14

Украинская служба телеканала Euronews в воскресенье, 21 мая прекратила работу.

«Украинская служба euronews прощается ... После почти 6 лет нашей работы, в воскресенье, 21 мая, euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас. Всего наилучшего! Слава Украине!», - говорится в сообщении, обнародованном в «Твиттере» телеканала.