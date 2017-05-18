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Кіберполіція радить, як не стати жертвою вірусу-вимогача
18 мая 2017 | 21:54
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Комп’ютерний вірус «WCry» (також відомий як «WannaCry» і «WannaCryptor») атакував загалом не менше 200 тисяч пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур та мобільних операторів. Департамент кіберполіції (ДКП) звертається до громадян з рекомендаціями, як не потрапити в пастку до вимагачів та вберегти свій носій інформації від кібератаки.
Дія цього вірусу полягає в шифруванні файлів на комп'ютері. Особи, які його розповсюджують, у подальшому вимагають від користувачів викуп за відновлення доступу до інформації. Викуп шахраї вимагають на свої «Bitcoin» гаманці. Зазвичай сума «винагороди» сягає 300 доларів США.
Фахівці зазначають, що вірус стрімко поширюється – на сьогоднішній день «WannaCry» виявлено на комп'ютерах у 150 країнах. Проте у Департаменті кіберполіції Національної поліції України відсутні звернення з цього приводу.
Водночас оперативники кіберполіції не радять переходити за сумнівними посиланнями, що надходять на електронну пошту, адже саме це посилання може бути інфіковано шкідливим вірусом. Крім того, не варто скачувати програми, які не є перевіреними, адже вони також можуть бути інфіковані.
На сторінці сайту ДКП є банер з посиланням на сайт для дешифрування шкідливого програмного забезпечення.
Кіберполіція просить усіх громадян, які стали жертвами шкідливого програмного забезпечення «вимагача», звернутися до Департаменту кіберполіції з метою вчасного реагування – за номером телефону гарячої лінії +380443743740 (з 09:00 до 18:30 в робочі дні) або використовуючи форму зворотного зв’язку.
ТУТ можливо ознайомитись з картою поширення вірусу «WannaCry».
Довідка:
Дія вірусу полягає в шифруванні файлів комп’ютерів, на яких встановлена операційна система «Windows», від компанії «Microsoft». Швидке поширення вірусу обумовлене тим, що він використовує уразливість, яка була розроблена для ANB, і два місяці тому вона потрапила у відкриту мережу.
Компанія «Microsoft» випустила патч, який закриває цю уразливість. Але більшість користувачів цей патч не використала. Особи, які його розповсюджують, у подальшому вимагають від користувачів викуп за відновлення доступу до інформації. Вірус розповсюджується самостійно, зазвичай у вигляді листа на електронну адресу.
Інструменти безпеки для запобігання попадання вірусу на ваш комп’ютер:
З технічної сторони дія вірусу виглядає для користувача наступним чином:
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[03.05.2017]
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