В інтелектуальному і дорогому районі Токіо, Тошико Хорікоші розслабляється, граючи на роялі. Вона успішний хірург-офтальмолог з приватною клінікою, стильною квартирою, Порше і двома домашніми цуценятами: чихуахуа Тінкербел і пуделем Джинджер. «Японські власники собак думають, що собака це як дитина," говорить Хорікосі. «У мене немає дітей, тому я дійсно люблю своїх двох собак.»

Багато японських жінок, як і Хорікоші, обирають домашніх тварин замість батьківства. Вражає, що в країні, яка панікує з приводу різкого спаду в народжуваності, наразі живе більше домашніх тварин, ніж дітей. У той час як народжуваність різко падає, а середній вік населення Японії неухильно зрростає, Японія стала наддержавою домашніх тварин. За офіційними даними, популяція домашніх тварин складає 22 млн. або більше, а дітей у віці до 15 років – 16,6 мільйонів.

Тінкербел і Джинджер мають свою власну кімнату і гардероб, повний дизайнерського одягу. У них є джемпери, сукні, пальта і модні сукні, що акуратно висять на вішалках, прикрашених коштовностями; капелюхи, сонцезахисні окуляри і навіть крихітні туфлі. Хорікоші каже, що ходить закупатися для своїх собак майже кожні вихідні і на кожен сезон вони отримують новий одяг.

В Японії торгові марки накшталт Chanel, Dior, Hermès і Gucci пропонують продукти класу люкс для собак. Це не дешева собача мода. На пуделя пуловер може коштувати $250 (близько £ 160) або більше. У багатьох районах Токіо простіше купити одяг для собак, ніж для дітей. Бутіки продають все від суконь з рюшами до дизайнерських джинсів, від підгузників до органічних закусок і розумних «мішків для собачки», і візків або колясок для їх транспортування.

Японія може похвалитися найбільш залюбленими собачками в світі. Крихітні болонки – мініатюрні такси, пуделі і чихуахуа особливо популярні, тому що більшість людей в Токіо – одному з найбільш густонаселених міст в світі – живуть в маленьких квартирах. І тут зростаючий ринок на послуги і ласощі для домашніх тварин.

Промисловість домашніх улюбленців оцінюється в більш ніж ¥1трильйон в рік (близько 8,2 млрд. британських фунтів стерлингів) і росте за рахунок вишуканих собачих продовольчих магазинів, курортів з гарячими джерелами, занять йогою і ресторанів, де собаки сидять на стільцях та їдять органічні страви.

У своїй однокімнатній квартирі в передмісті Токіо, Дзіро Акиба подає частування своєму собаці Котаро, мініатюрній таксі вагою всього 3,4 кг. Його ім'я означає «первісток». «Він як перша дитина для нас, ось чому ми вирішили назвати його Котаро», говорить Акиба. «Добре мати собаку, якщо у вас немає дитини, тому що досить весело піклуватися про нього, як про дитину».

Акіба, кінооператор, хотів би дітей, але його партнер (позаштатний редактор) хоче продовжувати працювати. «У японському суспільстві дійсно важко для жінок одночасно мати дитину і зберегти роботу ... так що моя подруга вирішила не мати дитини, і саме тому у нас є собака намість». Акіба каже, що на його думку це має економічний сенс, враховуючи вартість життя в Токіо, високі податки і незмінні зарплати упродовж двох десятиліть спаду.

Незважаючи на економічний застій, люди, здається, щасливі витрачати зайві гроші на фотосесії, масаж і частування для своїх чотириногих «немовлят». Середній коефіцієнт народжуваності в даний час 1,39 дитини на одну жінку – це значно нижче, ніж необхідне для підтримки сталої кількості населення. Японія, по суті, сама прийняла для себе політику однієї дитини. Урядові прогнози показують, що як нинішні тенденції збережуться, то сьогоднішнє населення 128 мільйонів скоротиться до 43 мільйонів людей упродовж наступного століття.

«Найбільш важлива причина зниження народжуваності в Японії – менше сексу», говорить д-р Куніо Кітамара, директор Науково-дослідного центру з планування сім'ї Японії. Його щорічні дослідження показують, що лібідо нації знижувалося впродов останнього десятиліття. Рівень народжуваності знизився, але в даний час використовується менше контрацептиви і стало менше абортів і більш низький рівень захворювань, які передаються статевим шляхом. «Чому?» запитує лікар Кітамара, і відповідає: «Менше сексу!»

Його дослідження показує, що майже половина подружніх пар займаються сексом менше, ніж один раз на місяць, і «молоді люди не люблять статевий акт». Його останні дані за 2010 р. показали, що 32% молодих людей не люблять секс, тому що «вони бояться невдач і відмов з боку жінок». Шістдесят відсотків жінок у віці 25-30 років незаміжні, і 70% незаміжніх жінок не мають бойфрендів. В Японії шлюб ще є більш-менш обов'язковою умовою для народження дітей, лише 2% дітей народжуються поза шлюбом.

Один молодий чоловік, з яким ми говорили, нарядив свою собаку в білу спортивну кофту і джинси, взуття та сонцезахисні окуляри, він сказав, що він хоче, щоб його собака виглядав «милим, крутим і жорстким». Його гордий власник сказав, що сподівається, вигляд його собаки може привабити молоду жінку, але досі він не зустрів нікого, щоб розділити своє життя. «Я хотів би зустріти когось такого», сказав він.

Економічний застій особливо сильно вдарив по молодим людям. Понад 10 мільйонів людей у ​​віці від 20 до 34 рр. досі живуть зі своїми батьками. Вони не можуть дозволити собі побратися і завести сім'ю, але можуть собі дозволити час від часу розкоші або частування для своїх собак, і вони це роблять.

Модні колиски і дизайнерські сумки для собачок мають важливе значення для будь-якого поважаючого себе собаки, серед яких і Котаро. «Моя собака дійсно ненавидить ходити пішки», говорить Акіба. «Котаро взагалі не любить ходити».

Для собак, які терміново потребують тренування в результаті життя на колесах або на руках, існуєть спа і онсени (гарячі джерела), які виглядають ідентично тим, що для людей. За $100 (£ 65) за сеанс, тренер в гідрокостюм надасть Котаро індивідуальний урок плавання, відпочинок у ванні з бульбашками, масаж тіла з використанням ароматичних масел, глибоку очистку пір і грязьові маски, і навіть послугу чищення зубів зубною ниткою або зробить манікюру. Багато собак є постійними клієнтами, вони приходять принаймні один раз на тиждень; тоді набігає щорічної оплати $5000 (£ 3200) або більше.

У Токіо Хорікоші простіше знайти собачий дитячий сад для Тінкербел та Джинджер, ніж йому було б знайти місце в дитячому садку для дитини. Якщо Акиба і його партнер вирішать поїхати у відпустку, вони зможуть заплатити $ 100 за ніч і залишити Котаро в собачому готелі.

Коли трапляється немислиме, існують навіть храми, де мертвих собаки хоронять за повним буддійським обрядом: розкішний похорон і кремація можуть коштувати $8000 (£ 5000) або більше. «За моїм спостереженням, в наші дні люди сумують більше за своїми домашніми тваринами, ніж за батьками, бабусями і дідусями», каже чернець 1000-літнього храму в передмісті Токіо. «Це тому, що домашні тварини це як дитини, тому це як втратити дитину».

«Населення Японії скоротилося на рекордну кількість в минулому році, і в результаті землетрусу і ядерних катастроф, Національний інститут демографічних досліджень очікує подальшого зниження народжуваності в цьому році», каже заступник директора Рюїчі Канеко. «Ми зрозуміли, що живемо в небезпечні часи», говорить він. «Багато молодих людей зараз ще бльше вагаються мати дітей».

Акіба каже, що, хоча уряд намагається заохочувати молоді пари заводити дітей, багато ініціатив, таких як допомога на дитину, занадто суперечливі і підлягають частим політичним змінам. Населення Японії має найдовшу тривалість життя в світі, що – в поєднанні з падінням народжуваності – означає можливість проблем з пенсіями. «Ми всі – компанії, уряд, люди молоді і старі – повинні серйозно подумати про цю проблему", говорить Канеко, «або перед Японіє постануть дуже важкі часи».

Одне можна сказати напевно: все, що Японія спробувала досі – впровадження відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, збільшення допомоги на дитину, надання місць в дитячих садках – не змогло стримати демографічний спад. Необхідні свіжі ідеї, щоб переконати більше японців, інакше в довгостроковій перспективі кращий друг людини замінить собою людину.

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