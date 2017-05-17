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20 мая в Киеве водителей ограничат в передвижении на благо велосипедистов
17 мая 2017 | 09:57
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В субботу, 20 мая, в столице состоится "Велодень" - общественная акция велосипедистов, которая проходит в формате парада по центральным улицам города. На время проведения спортивно-массового мероприятия планируется ограничение движения транспорта по маршрутам велопарада.
В частности, с 10:00 до 12:30 движение автомобилей будет ограничено по следующим маршрутам:
• ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. И. Франко - ул. В. Липинского - заезд на велотрек;
• Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Крещатик - Европейская площадь - Владимирский спуск - Боричев спуск - ул. Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - ул. Набережно-Рыбальская - Московский мост - ул. Трухановская - парк Дружбы народов.
Инициатором проведения "Велодня" выступила общественная организация "Всеукраинский Велодень Киев". Мероприятие состоится при поддержке КГГА. Сотни любителей велоспорта соберутся вместе на Софийской площади, чтобы в 11:30 стартовать по маршруту велопарада.
Напомним, что 20 мая велолюбителей ждет еще один праздник - в 20:00 при участии руководства города состоится торжественное открытие обновленного велотрека.
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