Министерство инфраструктуры Украины разработало проект приказа об уменьшении в аэропорту «Борисполь» пассажирского сбора с $17 до $13 за одного пассажира для всех международных регулярных и чартерных рейсов. А с учетом скидки в 80%, которую обещает аэропорт Борисполь новым авиакомпаниям, этот сбор будет составлять всего $2,6 в первый год использования аэропорта.

Кроме того, уберут сбор за простой транспорта свыше 3 часов, который рассчитывался исходя из массы авиасудна. Так же в новом документе более подробно расписаны издержки, которые влияют на размер аэропортовых сборов и формула, по которой они рассчитываются для международных и внутренних рейсов.

«Приказ уточняет базу пассажирского сбора и сбора за посадку взлет. В частности, теперь в эти сборы должны быть включены многие из тех затрат, которые прямо относятся к аэропортовому обслуживанию, но по какой-то причине выпали из стоимостной основы сборов — это и расходы на пользование багажной лентой, и затраты на пользование системой оповещения (FIPS) и пр. Кроме того, в приказе зафиксировано право аэропорта предоставлять скидку на аэропортовые сборы чартерным перевозчикам», — отметил в разговоре с UBR.ua управляющий партнер «ECOVIS Бондарь и Бондарь» Олег Бондарь.

Как рассказал нам министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, действующие регулятивные механизмы, а именно — аэропортовые сборы, недостаточно эффективны и не способствуют активному развитию и удешевлению авиаперевозок.

B ведомстве ожидают, что данная инициатива позволит привлечь в Украину новые авиакомпании, европейские лоукосты, а также будет способствовать развитию авиационных сообщений и увеличению количества рейсов в «Борисполь»,

«Также, с принятием указанного приказа, аэропорт будет иметь право на применение понижающих коэффициентов к предельных ставок сборов при выполнении чартерных рейсов в размере до 30%, что приведет к увеличению пассажиропотока, расширению географии полетов и общего удешевления авиаперевозок», — заверил UBR.ua министр.

Напомним, что аэропортовый сбор был повышен с $13 до $17 еще в 2008 году в связи с необходимостью модернизации терминальной инфраструктуры аэропорта «Борисполь». Однако терминал давно построен, а сбор остался, и он является самым высоким в Украине.

Hекорректно сформулированная стоимостная основа сборов, запрет на скидки для чартерных перевозчиков, да и собственно ставки сборов уже давно были предметом многочисленных жалоб и разбирательств, говорят эксперты.

«Судя по последним выступлениям чиновников, Министерство обратило внимание на эти проблемы только для того, чтобы выполнить свои обязательства перед Ryanair и добиться обещанной ему ставки сборов в «Борисполе». Приведут ли такие скидки к уменьшению стоимости перевозок у украинских перевозчиков — безусловно, да. Но стоимость перевозки учитывает не только сборы в «Борисполе», но и сборы в иностранных аэропортах, а там никто не предоставляет украинским авиакомпаниям подобные скидки. Поэтому ожидать обвала цен, наверное, было бы преждевременно», — заметил Олег Бондарь.

Что с билетами

Как высчитали для UBR.ua авторы блога Low Cost Эксперт, в целом сборы снижаются на 25%. В пределах этой суммы авиакомпании могут опустить цену билетов для пассажиров.

Это может быть сделано двумя способами: первый — при помощи регулярных акций с более дешевыми билетами, как это успешно делает Ryanair, второй — понизить свои базовые тарифы, как это делают классические перевозчики.

Что касается пассажиропотока и снижения цен — все зависит также от авиакомпаний, которые планируют использовать аэропорт.

«Но снижение сбора за пассажира и вообще наличие понятной формы расчета делает «Борисполь» более привлекательным для других авиакомпаний. Снижение себестоимости перевозки дает возможность авиакомпаниям снизить цены на авиабилеты, но только конкуренция и спрос со стороны пассажиров заставит их реально сделать. Насколько это повлияет на цену для пассажира — сложно оценить, однако верим, что снизится в краткосрочной перспективе, особенно, на конкурентных маршрутах», — считают в Low Cost Эксперт.

Новые билеты должны подешеветь еще на $10. И несмотря на то, что проект приказа Министерства инфраструктуры касается только «Борисполя», авиаперевозчики глобально сократят свои расходы. Поэтому билеты подешевеют по всей стране.

Например, авиакомпания МАУ уже объявила о введении нового тарифа «Low Cost», который станет доступен с ноября этого года. Снижение стоимости авиабилетов коснется как внутренних, так и международных рейсов. К примеру, билеты Киев-Амстердам-Киев в январе 2018 г. будет стоить 2074 грн.

«Подешевеют рейсы в Стокгольм, Манчестер, Польшу, Италию, Германию. Турки планируют новые рейсы. Собственно, как и Lufthansa. Ryanair будет также развивать новые направления. Это коснется всех новых рейсов, которые будут летать на расстояния не менее 100 миль от аэропорта отправления», — сказал UBR.ua директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

По прогнозам экспертов, приказ вступит в силу не ранее 1 июля 2017 года, после того, как пройдет общественные слушания. Но несмотря на то, что дирекция аэропорта «Борисполя» и авиаперевозчики поддерживают инициативу Министерства инфраструктуры, в ход дела может вмешаться Минфин. Все-таки, в случае принятия, документа госбюджет может не досчитаться порядка $50 млн. Хотя на второе полугодие авиакомпании прогнозируют повышение пассажиропотока, так что потери могут быть не столь критичными.

«Принципиально эти аэропортовые сборы проблему не решат. Гораздо серьезнее на цены влияют нефтяные компании и правительство с НДС на внутреннем рынке. Вероятнее всего, скидки и радикальные решения появятся осенью», — спрогнозировал UBR.ua эксперт по транспортным вопросам Вячеслав Коновалов.

UBR