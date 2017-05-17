В КИЕВЕ ЗА УБИЙСТВО ЖУРНАЛИСТА ЗАДЕРЖАН БЫВШИЙ ОХРАННИК НАРДЕПА

В апреле 2014 года в полицию обратилась мать журналиста Василия Сергиенко и сообщила, что ее сына неизвестные лица с применением физической силы принудительно посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. По данному факту полиция начала уголовное производство. Оперативники провели комплекс оперативных мероприятий и 11 апреля 2017 года полиция задержала злоумышленника, причастного к убийству журналиста.

По словам Князева, сообщает LB.ua, в ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий полицейские установили и организатора убийства журналиста. 47-летнего уроженца Винницкой области объявили в розыск по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), п.11-12 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что задержанный в Киеве организатор похищения и убийства Сергиенко на момент преступления работал начальником охраны одного из народных депутатов.



"Задержанным является гр. Мельник В.А., который в 2014 г. работал начальником охраны одного из народных депутатов, а после задержания исполнителей убийства длительное время скрывался от следствия и находился в розыске", - сообщил он в фейсбуке.



Областная организация партии "Свободы" ранее заявляла, что Сергиенко получал угрозы "за разоблачительные статьи о тайных сторонах бизнеса местного олигарха Геннадия Бобова". Бобов - действующий нардеп, член группы "Партия "Возрождение".

"Досье"