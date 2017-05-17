ТЕМА

В КИЕВЕ ЗА УБИЙСТВО ЖУРНАЛИСТА ЗАДЕРЖАН БЫВШИЙ ОХРАННИК НАРДЕПА

17 мая 2017 | 08:20

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Во вторник полиция задержала в Киеве организатора похищения и убийства корсунского журналиста Василия Сергиенко. По оперативной информации, задержанный причастен к совершению ряда других преступлений, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.


В апреле 2014 года в полицию обратилась мать журналиста Василия Сергиенко и сообщила, что ее сына неизвестные лица с применением физической силы принудительно посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. По данному факту полиция начала уголовное производство. Оперативники провели комплекс оперативных мероприятий и 11 апреля 2017 года полиция задержала злоумышленника, причастного к убийству журналиста.

По словам Князева, сообщает LB.ua, в ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий полицейские установили и организатора убийства журналиста. 47-летнего уроженца Винницкой области объявили в розыск по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), п.11-12 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что задержанный в Киеве организатор похищения и убийства Сергиенко на момент преступления работал начальником охраны одного из народных депутатов.

"Задержанным является гр. Мельник В.А., который в 2014 г. работал начальником охраны одного из народных депутатов, а после задержания исполнителей убийства длительное время скрывался от следствия и находился в розыске", - сообщил он в фейсбуке.

Областная организация партии "Свободы" ранее заявляла, что Сергиенко получал угрозы "за разоблачительные статьи о тайных сторонах бизнеса местного олигарха Геннадия Бобова". Бобов - действующий нардеп, член группы "Партия "Возрождение".

"Досье"



Поделиться
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

грядет похолодание?
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100