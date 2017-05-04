Знайдено докази того, що люди вживали алкоголь 9000 років тому

04 мая 2017 | 11:15

Американо-китайська група археологів виявила найдавніше свідчення вживання людиною алкоголю. Про це свідчить відкриття, зроблене вченими Університету Пенсильванського музею археології та антропології, передає УНН.

Раніше вважали, що першовідкривачами алкогольних напоїв - вина і пива - були давні жителі Близького Сходу. Однак відкриття, зроблене вченими університету показало, що китайцям вдалося долучитися до алкоголю значно раніше жителів Близького Сходу.

Вченим вдалося зібрати черепки шістнадцяти глиняних посудин на місці древньої села Цзіаху в провінції Хенань. Хімічний аналіз фрагментів глиняного посуду, знайденої на розкопках неолітичної села в Китаї, показав, що в посудинах зберігався алкогольний напій. Вік - приблизно 9 тисяч років.

Колишній рекорд належав іранській знахідці, вік якої становить близько 7 тис. 400 років.

На черепках археологи знайшли залишки напою, що перетворилися в смолу. Його хімічний аналіз показав, що в далекій давнині в судинах китайці зберігали щось схоже на сучасне рисове вино, яке виготовляється методом примітивного бродіння з рису, меду і винограду.

За словами керівника групи вчених Патріка Макговерна, напої, що заграли, були важливою складовою релігійного життя, соціальних відносин, медицини в багатьох культурах по всьому світу.