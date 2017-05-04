|
Знайдено докази того, що люди вживали алкоголь 9000 років тому
04 мая 2017 | 11:15
распечатать комментарии [0] добавить в
Американо-китайська група археологів виявила найдавніше свідчення вживання людиною алкоголю. Про це свідчить відкриття, зроблене вченими Університету Пенсильванського музею археології та антропології, передає УНН.
Раніше вважали, що першовідкривачами алкогольних напоїв - вина і пива - були давні жителі Близького Сходу. Однак відкриття, зроблене вченими університету показало, що китайцям вдалося долучитися до алкоголю значно раніше жителів Близького Сходу.
Вченим вдалося зібрати черепки шістнадцяти глиняних посудин на місці древньої села Цзіаху в провінції Хенань. Хімічний аналіз фрагментів глиняного посуду, знайденої на розкопках неолітичної села в Китаї, показав, що в посудинах зберігався алкогольний напій. Вік - приблизно 9 тисяч років.
Колишній рекорд належав іранській знахідці, вік якої становить близько 7 тис. 400 років.
На черепках археологи знайшли залишки напою, що перетворилися в смолу. Його хімічний аналіз показав, що в далекій давнині в судинах китайці зберігали щось схоже на сучасне рисове вино, яке виготовляється методом примітивного бродіння з рису, меду і винограду.
За словами керівника групи вчених Патріка Макговерна, напої, що заграли, були важливою складовою релігійного життя, соціальних відносин, медицини в багатьох культурах по всьому світу.
также читайте
[03.05.2017]
[03.05.2017]
[03.05.2017]
[03.05.2017]
|
Загрузка...
по теме
Дания перестанет субсидировать возобновляемую энергетику
04. 05. 2017 | 09:21 , Александра Самуилкина
По словам министра энергетики и климата Дании Ларса Кристиана Лиллехолта, всего «через пару лет» возобновляемой энергетике страны больше не нужны будут государственные субсидии. Отрасль развивается так быстро, что скоро выйдет на самоокупаемость.
В оккупированном Крыму храбрятся по поводу дамбы, которая оставит его без воды
03. 05. 2017 | 11:35
Украина построила стационарную бетонную плотину на административной границе с Крымом, что позволило заблокировать подачу воды на полуостров.
Американскький генерал закликає більше захистити Європу від Росії
03. 05. 2017 | 10:56
Сполучені Штати повинні збільшити кількість військових у Європі через зростаючу агресію Росії. На цьому наголосив командуючий військовим контингентом США в Європі генерал Кертіс Скапаротті, передає видання The Hill.
"Укртрансгаз" увеличил транзит газа в Европу на 22%
03. 05. 2017 | 10:31
Транзит природного газа через Украину в Европу за 4 месяца года вырос на 22%.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»