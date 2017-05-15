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Мечта Маска и Цукерберга: как мы все станем киборгами
15 мая 2017 | 08:10
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Известный журналист, создатель проекта Backchannel Стивен Леви выяснил, что до подключения мозга к компьютеру осталось совсем недолго.
В 2004 году соучредитель Google Ларри Пейдж говорил мне о том, как видит будущее поиска. «В конечном итоге у вас будет имплант, — сказал он мне, — который, едва вы подумаете о каком-то вопросе, просто сообщит вам ответ». Это замечание стало известным и часто используется журналистами и культурными критиками как доказательство того, что амбиции создателей Google — и Кремниевой долины в целом — могут зайти весьма далеко, что кончится подключением нашего сознания к информационной системе какого-нибудь коммерческого предприятия. Единственное утешение для комментаторов было в том, что концепция была диковинной и непрактичной, а потому благополучно отправилась в область научной фантастики.
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