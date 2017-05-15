Мечта Маска и Цукерберга: как мы все станем киборгами

Но теперь все по-другому. На конференции Facebook F8 бывшая глава DARPA Регина Дуган, возглавляющая исследовательскую группу под названием «Building 8», сообщила, что Facebook работает над проектом «Нейромашинный интерфейс» (Brain Machine Interface, BMI). Да, Facebook, цель которого — охватить весь мир своей сетью, теперь занимается исследованием проблемы последней мили — разрыва между мозгом и клавиатурой. Кроме того, Дуган рассказала о втором проекте своей группы, который разрабатывает передачу текстовых сообщений через кожу, минуя экран.

После выступления я познакомился с Дуган и соответствующими проектами. Исходя из практики DARPA по найму ученых для двухлетних спринтов, призванных определить жизнеспособность амбициозных проектов, Дуган наняла нейробиолога Марка Шевилле из Университета Джонса Хопкинса для работы над системой, которая переводила бы сигналы мозга в текст. Используя неинвазивные оптические датчики света, Facebook мог бы анализировать нейро-данные слов, которые пользователь сознательно направляет в «доречевую» область мозга — фактически стартовую площадку для того, что кто-то хочет сказать или написать, — а затем воспроизводить их на экране компьютера или в файле со скоростью 100 слов в минуту.

Мой собственный неподготовленный ум был бы более поражен, если бы в последнее время я не чувствовал, что в работе над нейромашинными интерфейсами приближается переломный момент. Несколько месяцев назад я брал интервью у Брайана Джонсона, а затем немного пообщался с ним. Он предприниматель (продал свою компанию Braintree PayPal за $800 млн), основавший Kernel — компанию, которая планирует разрабатывать крошечные чипы для имплантации в мозг («нейропротезирование»), а те могут вмешиваться в то, как нейроны передают сигналы друг другу . Первоначально это могло бы помочь улучшить когнитивные функции людей, страдающих деменцией и другими расстройствами. Впрочем, Джонсон считает, что в конечном итоге его продукт может стать способом улучшения мозга здоровых людей. Если искусственный интеллект и глубокое обучение так ускоряют развитие машин, почему бы не сделать то же самое для нашего мозга, спрашивает он.

Вскоре после этого наш главный мечтатель Илон Маск анонсировал свою собственную схему BMI под названием Neuralink. На прошлой неделе в длинном посте на сайте Wait But Why писателя Тима Урбана он поделился подробностями. Как и в случае с Kernel Джонсона, Маск работает над имплантом, который может помогать людям с нарушениями головного мозга, такими как апоплексия. Однако в конечном итоге Маск видит в них нечто, что каждый захочет получить. Как и Джонсон, Маск считает, что улучшение мозга — это способ, при помощи которого люди смогут конкурировать с искусственным интеллектом. Что касается фактора странности, по мнению Маска, мы просто не признаем, насколько уже стали киборгами. «Вы уже другое существо, чем были бы 20 лет назад или даже 10 лет назад, — говорит он. — Я думаю, что люди уже слились со своими телефонами и ноутбуками, их приложениями и всем остальным».

Так что это становится реальностью. С этим новым интерфейсом нам даже говорить не нужно. Или смотреть на экран.

Странно, что основным преимуществом своего проекта BMI Дуган назвала то, что он решит проблему грубости, которую мы проявляем, прерывая общение, чтобы заглянуть в телефон — yапример, во время разговора с матерью. В связи с этим возникает вопрос: действительно ли вежливее продолжать разговор с мамой, при этом интенсивно рассылая электронную почту посредством мозговых волн?

Дуган говорит, что не расстроится, если некоторые люди будут шокированы этим. Как человек, долгое время работающий над новыми технологиями, она говорит, что лучше сосредоточиться на работе, будучи уверенной в том, что в конечном итоге она приведет к улучшению нашей жизни. Она приводит проект «Геном человека» в качестве примера инициативы, которая сначала тревожила людей, но теперь воспринимается как то, что принесет огромную пользу. Она также обещает, что у Facebook будет некая система этических норм, гарантирующая, что работа не нарушает неприкосновенность частной жизни или не используется в дурных целях.

А мне все еще интересно: если, скажем, к 2025 году мы сможем точно интерпретировать мозговые паттерны слов в тех областях, где люди сознательно делятся мыслями, кто скажет, что к 2040 году мы не сможем просвечивать ваш череп специальными оптическими лучами, чтобы понять, о чем вы действительно думаете? Прошло уже более 50 лет с тех пор, как Боб Дилан написал: «Если бы мои мысли-мечты были видны/Они привели бы мою голову на гильотину». Точите лезвия!

Это грустный сценарий. Более приятная версия его состоит в том, что мы все становимся супер-мозгами или, по крайней мере, супер-мозговыми коммуникаторами. И я имею в виду всех нас — если большинство людей обзаводятся интеллектом Lamborghini, вы определенно не захотите остаться Моделью T.

В любом случае, однажды мы вспомним эту неделю как начало эпохи нейромашинного интерфейса. Пожалуйста, запомните это. Или, если вы ищете эту статью несколько лет спустя, вы можете просто подумать об этом. Как обещал Ларри Пейдж.

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