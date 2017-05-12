«Советская оккупация США – 1984»

Книга Конквеста вышла в издательстве Stein and Day в том же 1984 году, под названием «Что делать, когда придут русские? Руководство по выживанию». Символична дата публикация – 1984 год, по аналогии со знаменитым романом-антиутопией Оруэлла «1984». Позже Конквест уверял, что совпадение случайно.

Тем не менее, эта книга стала прекрасным пропагандистским материалом. К примеру, отрывки из неё зачитывали по радио, в первую очередь в штатах Среднего Запада, где победа Рейгана тогда была под вопросом. Мы приводим отрывок из книги «Что делать, когда придут русские? Руководство по выживанию», полный вариант произведения можно прочитать на английском здесь.

«Самый вероятный вариант победы СССР — это крах американского сопротивления после ограниченного ядерного удара или угрозы таковым, после которого США станут фактически беззащитны. Военная оккупация в подобном случае становится почти неизбежной. И всё это будет сопровождаться медленной, но тотальной советизацией Америки.

Первоначально капитуляция не будет носить такого громкого названия. Формально она будет прикрыта фразами наподобие «договора о разоружении». Америка согласится на отправку советских инспекционных групп по контролю за соглашениями, внутри страны будут постепенно приведены к власти коммунистические организации. Затем в страну войдут советские войска и полицейские части.

Итак, что вам, рядовой гражданин, следует делать?

Для начала нужно запастись достаточным количеством провизии. В первые дни оккупации старайтесь держаться в стороне от улицы. Оставайтесь в помещении. Держитесь подальше от окон. Не отвечайте ни на один стук в дверь. Если вы слышите, как вашу дверь пытаются взломать, переправьте вашу семью через чёрный ход на улицу, если конечно это можно сделать, не опасаясь, что напротив черного входа может появится патруль.

Избегайте любого героизма или любого проявления наглости. Русские не славятся своим юмором, а то чувство юмора, которым они обладают, достаточно своеобразно. Не позволяйте себе вольностей. Это жестокие люди. В особенности тайная полиция (КГБ). Она сделала отвратительные вещи со своими собственными соотечественникам, и нет никакой причины предположить, что они не вели бы себя с полной безжалостностью к завоёванным американцам.

Изнасилования могут стать серьёзной проблемой. Даже если ваш город был захвачен без сопротивления, следует ожидать достаточного количества инцидентов в течении 3-4 следующих недель. Женщины из вашей семьи должны держатся подальше от окон и не давать возможности рассматривать себя с улицы. В качестве предосторожности рекомендуем всем вашим женщинам в возрасте от пубертатного до менопаузы начать принимать противозачаточные таблетки. Старым женщинам и детям, конечно, не понадобится защита от нежелательной беременности, хотя никто не дает гарантию что и они не будут изнасилованы.

Готовность сотрудничать с частями Красной Армии не гарантирует иммунитет от изнасилования.

Вы будете беззащитны в случае грабежа. Если вы собираетесь выходить из дома, оставьте там часы или ювелирные украшения. Известно, что советские солдаты могут забрать у вас даже очень поношенную куртку или рубашку. Помните, что вещи, которые выглядят обыденно для американцев, для них удивительны и необычны. Количество грабежей магазинов будет большим, чем грабежи отдельных домов — но всё таки будьте к этому готовы.

Уничтожение американцев не является целью русских. Цель русских сделать их лояльными, или, по крайней мере, покорными, субъектами марионеточного режима в Вашингтоне. Система не станет суровой внезапно; не будет никакой непосредственной советизации.

Прикрываясь поддержкой народной демократии, они будут безжалостно подавлять открытую оппозицию, обеспечивая абсолютный контроль полиции, секретных агентств и прочих вооружённых сил. В течение нескольких лет русские изменят социально-экономический порядок, постепенно ужесточая его.

После нескольких беспокойных месяцев, появится интервал, в котором будет казаться, что наступила оттепель и всё возвращается к нормальному состоянию. Советы пообещают, что не будут серьёзно вмешиваться в американскую политическую систему.

Вероятно, что первое после сдачи Америки правительство будет сдерживать открытых коммунистов. Это будет коалиция из оставшихся в живых демократов и республиканцев и независимых, то есть тех, кто когда-то был расположен к СССР. Новое правительство не провозгласит себя социалистическим, а назовёт себя демократическим, как это было в Восточной Европе.

На каких людей русские положатся на данном этапе оккупации? Опыт показывает, что это будут честные политики, которые будут искренне верить, и доказывать то, что Америка сама спровоцировала конфликт с СССР, и что теперь надо мужественно вытерпеть все невзгоды. Такие люди помогут русским создать временное, приемлемое для Москвы правительство, но которое не будет вызывать отвращения у жителей США.

В каждой сфере появятся люди, которых Советы будут считать полезными инструментами на время транзитной эры, даже если Советы не будут считать их достойными доверия. Если вы собираетесь сотрудничать, то помните, что Советы скоры на благодарность, и как в Восточной Европе, в течение 5-6 лет советская первоначальная группа исчезает при таинственных обстоятельствах.

Главная цель русских – скрытое управление Коммунистической партией Соединённых Штатов. Это будет очень трудная организационная задача. На это будут выделять деньги, давать помещения, обеспечивать необходимый доступ к СМИ и безопасность. Сначала компартия привлечёт много новичков, карьеристов. После короткого промежуточного периода коммунистическая партия попытается объединиться с другими левыми партиями в «единую партию» под эффективным коммунистическим контролем. В этот момент вы, скорее всего, увидите «объединённый Конгресс» с группой отколовшихся социалистов, притворяющихся полноценной партией, вроде Американской партии лейбористов в Нью-Йорке и возрожденной Рабоче-крестьянской партии, которые полностью контролируются Советами и укреплены коммунистическими кадрами. Кроме того, там будут представлены новые левые группы, до этого никогда не ассоциировавшиеся с ленинизмом. Очень быстро многочисленные левые группировки сольются в одну под очередным фальшивым именем, будь то Рабоче-крестьянская партия или такая же фальшивая Социалистическая. Таким образом, они получат фундамент, который выглядит достаточно прилично, чтобы создать третью главную партию под полным коммунистическим контролем. Это случится, если новая сторона вступит в «коалицию» с остатками Демократической и Республиканской партий и постепенно начнёт работать над полным преобладанием в государственном аппарате.

Было подсчитано, что в любой популяции ради власти и денег 2-3% людей будут готовы выполнить самые отвратительные приказы какого угодно режима. Коммунисты могут рассчитывать на несколько миллионов человек для поддержания их деятельности. Это немного, но как показывает опыт других стран, этого достаточно, чтобы (с советской помощью) обеспечить адекватную структуру для управления фабриками, школами, офисами, и муниципалитетами.

Их контроль будет сначала слаб, но постепенно усилится. Если вам не нравится новый режим, но вы пассивно приняли его из апатии или неспособности видеть какую-нибудь альтернативу, вы можете стать управленцем, школьным директором или ещё кем-нибудь. Но следует заметить, что перспективы вашей дальнейшей карьеры будут крайне низки.

Комсомол будет расширен, чтобы принять в свои ряды миллионы молодых людей от подростков до двадцатилетних, и членство в нём будет необходимым для того, чтобы получить работу. В школах будут введены пионерские организации.

Весь аппарат государственных собраний штата, муниципалитетов, и т. д, никуда не исчезнет. Но вы привыкнете к идее, что настоящая власть в вашем районе не находится в руках этих официальных лиц, а принадлежит кому-то из местных партийных секретарей. Законодательные органы, включая, непосредственно, Вашингтонский Конгресс, будут собираться все реже и реже, пока это не станет вопросом не более чем пяти или десяти дней в году, когда они будут заседать, чтобы единогласно принять законопроекты, выдвинутые коммунистическими властями.

В качестве основной силы сдерживания будет реорганизованное ФБР — для этого возможно старое имя будет сохранено, снова в целях непрерывности (и все оперативные работники, которые были заинтересованы в предотвращении подрывной деятельности или предотвращении советского шпионажа понесут ответственность и будут расстреляны).

Что касается исключительно важного вопроса управления органами общественной информации, с определенного числа газет, журналов, теле и радио станций будет «спрошено», поскольку они были органами «разжигателей войны», их помещения и средства обслуживания будут отданы Коммунистической партии. Другие газеты, журналы, телевидение, радиостанции, не угодившие немедленно под Коммунистический контроль, продолжат появляться в течение некоторого времени, если произведут адекватную чистку среди сотрудников. Конечно, все они будут подвергаться жёсткой цензуре, для полной уверенности, что не появится ничего антисоветского или антиправительственного.

В течение многих месяцев все виды массовой коммуникации не будут давать новостей или информации, за исключением той, которая полностью соответствует просоветской линии. В течение многих лет вы не будете читать или слышать ничего, кроме тоскливых похвал Советского Союза (полностью сфальсифицированная статистика) и успехов, которые делают обновлённые США. Почти все издания и последние выпуски новостей будут передавать тексты речей советских официальных лиц и их американских последователей. Эта скучная мешанина будет иногда оживляться отчётами судов над «военными преступниками» — американскими политическими и военными фигурами, обвиняемыми в ведении или просто планировании войны против СССР.

В отсутствии надёжных печатных или теле- и радио новостей вы должны будете положиться на слухи и на иностранные передачи. Само собой разумеется, не все слухи будут верны, и многие будут преднамеренно подбрасываемы властями.

Вы должны также развить ловкость мастерского чтения между строк официальной прессы. Критика официальных лиц Министерства сельского хозяйства, например, за неумелое руководство, вероятно, предвещают нехватку пищи или даже голод. Особенно острая концентрация на вреде Китая или некоторой другой зарубежной страны может вполне подразумевать, что скоро будет война. Вы станете искусными в трактовке нюансов официальных клише.

В конце концов, почти каждый, включая местных коммунистов и даже полиция, не будет иметь никакой альтернативы кроме как услышать слух и впоследствии распространить его тем же самым способом. Они будут жить в том же самом тумане, в котором живете и вы».

Толкователь