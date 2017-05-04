В городах будущего может случиться «эпидемия одиночества»

В Великобритании один из восьми людей считает, что у него нет близкого друга, а количество американцев, которые признаются, что у них нет друзей, за последние десятилетия увеличилось примерно втрое. Почти две трети британцев 16-24 лет порой чувствуют себя одинокими, а около трети ощущают одиночество постоянно.

Технологии стимулируют наше одиночество.

Хоть они и помогают нам поддерживать контакты с друзьями, они также «поощряют» нас обмениваться короткими разговорами в сети, которые занимают место реального общения. Исследователи из Университета Эссекса обнаружили, что если смартфон просто лежит рядом с нами и мы не обращаем на него внимания, он все равно способен негативно влиять на наше реальное общение.