В городах будущего может случиться «эпидемия одиночества»

В Великобритании один из восьми людей считает, что у него нет близкого друга, а количество американцев, которые признаются, что у них нет друзей, за последние десятилетия увеличилось примерно втрое. Почти две трети британцев 16-24 лет порой чувствуют себя одинокими, а около трети ощущают одиночество постоянно.
Технологии стимулируют наше одиночество.
Хоть они и помогают нам поддерживать контакты с друзьями, они также «поощряют» нас обмениваться короткими разговорами в сети, которые занимают место реального общения. Исследователи из Университета Эссекса обнаружили, что если смартфон просто лежит рядом с нами и мы не обращаем на него внимания, он все равно способен негативно влиять на наше реальное общение.
К 2050 году более 66% населения мира будет жить в городах. Среди них будут «умные города» — мегаполисы, где все будет подключено к цифровой сети. Уже сегодня у многих есть умные чайники, холодильники и лампочки. Завтра у нас будут умные больницы, фермы и шоссе — и они все будут «общаться» друг с другом. Подключенные устройства будут контролировать все: от качества воздуха до использования энергии и заторов на дорогах.
Умные города будут эффективными, но они поставят перед человечеством новые проблемы.
К примеру, рост уровня автоматизации приведет к сокращению количества рабочих мест. К 2021 году роботы займут 6%, а через 20 лет — 47% рабочих мест в США. В Великобритании к 2030 году они займут около трети рабочих мест.
Кроме того, благодаря обслуживающим роботам, у нас пропадет потребность взаимодействовать друг с другом. Google Assistant, Siri и Alexa из Amazon в скором времени будут обслуживать нас в ресторанах и магазинах, и компании будут поощрять нас к использованию этих сервисов, потому что это дает им возможность собирать наши данные, которые станут неотъемлемой частью городов будущего.
Роботы будут становиться более «разумными», человекоподобными.
И нам не придется общаться с людьми, чтобы скрасить свое одиночество. Исследователи уже установили, что взаимодействие с антропоморфными роботами способно частично удовлетворить наши социальные потребности, а это значит, что, возможно, у нас больше не будет необходимости жить среди людей.
Однако, еще не все потеряно. По словам Элен Джоффе, профессора психологии в Университетском колледже Лондона, думая о городах будущего, люди в первую очередь говорят о том, что они должны обеспечивать социальные связи. Горожане хотят быть частью городского сообщества.
Некоторые города уже приступили к борьбе с одиночеством — к примеру, Ванкувер. Однако, этого может быть недостаточно, чтобы противодействовать вмешательству технологий в нашу жизнь. И одним из решений может быть сохранение общественных пространств, таких как парки, общественные центры, кафе и магазины. Остается надеяться, что те, кто будет проектировать города будущего, будут помнить о социальных потребностях горожан. В конце концов, одиночество провоцирует болезни, а они не вписываются в картину нашего успешного будущего.