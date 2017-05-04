Дания перестанет субсидировать возобновляемую энергетику

По его словам, еще в прошлом году он не мог представить такого быстрого роста. Однако опыт датских компаний Vestas Wind Systems (крупнейший в мире производитель ветряных турбин) и Dong Energy (крупнейший оператор прибрежных ветряных электростанций) показывает, что чистая энергия теперь стоит не дороже электричества, получаемого при сжигании угля.
В будущем, по мнению министра, рост возобновляемой энергетики станет еще более заметным. «Все говорит о том, что новые технологии помогут сделать возобновляемые источники энергии еще более конкурентоспособными», — сказал министр. И так как чистая энергия становится все более дешевой, «уже сегодня невозможно построить угольную электростанцию без государственных субсидий», добавил он.
Дания намерена полностью перейти на возобновляемую энергетику к 2050 году. Сейчас страна получаетиз возобновляемых источников примерно 56% всей потребляемой электроэнергии, а датская ветряная турбина производства Vestas Wind Systems недавно установила мировой рекорд по выработке электричества.
О том, что производство чистой энергии больше не требует государственных субсидий, говорят результаты тендера на строительство четырех прибрежных ветряных электростанций, который недавно прошел в Германии. Три из четырех ветроэлектростанций будут построены без привлечения государственного финансирования. Кроме того, шотландская организация Scottish Renewables недавно провела исследование, согласно которому Великобритания сможет без привлечения государственных субсидий получить 1 ГВт мощностей, просто разрешив компаниям строительство прибрежных ветряных электростанций.