Дания перестанет субсидировать возобновляемую энергетику

В будущем, по мнению министра, рост возобновляемой энергетики станет еще более заметным. «Все говорит о том, что новые технологии помогут сделать возобновляемые источники энергии еще более конкурентоспособными», — сказал министр. И так как чистая энергия становится все более дешевой, «уже сегодня невозможно построить угольную электростанцию без государственных субсидий», добавил он.

Дания намерена полностью перейти на возобновляемую энергетику к 2050 году. Сейчас страна получаетиз возобновляемых источников примерно 56% всей потребляемой электроэнергии, а датская ветряная турбина производства Vestas Wind Systems недавно установила мировой рекорд по выработке электричества.