ТЕМА

Дания перестанет субсидировать возобновляемую энергетику

04 мая 2017 | 09:21 , Александра Самуилкина

распечатать        комментарии [0]       добавить в

По словам министра энергетики и климата Дании Ларса Кристиана Лиллехолта, всего «через пару лет» возобновляемой энергетике страны больше не нужны будут государственные субсидии. Отрасль развивается так быстро, что скоро выйдет на самоокупаемость.


Как рассказал Ларс Лиллехолт изданию Bloomberg, возобновляемая энергетика Дании развивается так быстро, что уже через несколько лет сможет полностью обходиться без государственных субсидий, за счет которых она существует последние четыре десятилетия. «Мы очень близки к этому», — говорит Лиллехолт.

По его словам, еще в прошлом году он не мог представить такого быстрого роста. Однако опыт датских компаний Vestas Wind Systems (крупнейший в мире производитель ветряных турбин) и Dong Energy (крупнейший оператор прибрежных ветряных электростанций) показывает, что чистая энергия теперь стоит не дороже электричества, получаемого при сжигании угля.

В будущем, по мнению министра, рост возобновляемой энергетики станет еще более заметным. «Все говорит о том, что новые технологии помогут сделать возобновляемые источники энергии еще более конкурентоспособными», — сказал министр. И так как чистая энергия становится все более дешевой, «уже сегодня невозможно построить угольную электростанцию без государственных субсидий», добавил он.

Дания намерена полностью перейти на возобновляемую энергетику к 2050 году. Сейчас страна получаетиз возобновляемых источников примерно 56% всей потребляемой электроэнергии, а датская ветряная турбина производства Vestas Wind Systems недавно установила мировой рекорд по выработке электричества.

О том, что производство чистой энергии больше не требует государственных субсидий, говорят результаты тендера на строительство четырех прибрежных ветряных электростанций, который недавно прошел в Германии. Три из четырех ветроэлектростанций будут построены без привлечения государственного финансирования. Кроме того, шотландская организация Scottish Renewables недавно провела исследование, согласно которому Великобритания сможет без привлечения государственных субсидий получить 1 ГВт мощностей, просто разрешив компаниям строительство прибрежных ветряных электростанций.

Хайтэк



Поделиться
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Увязнені за роботою в камянській виправній колонії №101 в Запорізькій обл., у неділю, 24 лютого 2008 р. Цього дня в Камянській виправній колонії № 101 пройшов день відкритих дверей для родичів і журналістів. У колонії увязнені виготовляють брущатку, візки, рукавиці і памятники. Колонія розрахована на 1300 чоловік. Для власних потреб розводять свиней і нутрій. Фото Анатолія Мудрика
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100